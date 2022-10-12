為了穩定房市，大陸各地政府政策紛出，其中也包含越來越多地方出手回購當地商品房。近日一份蘇州市政府部門擬「定向回購部分新房專案」的專家會議紀要廣為流傳，其中提到擬對6個區及4個縣市共10個板塊回購約1萬套新房。根據大陸財聯社報導，已從蘇州多個樓盤了解到，相關部門已回購部分樓盤房源。

事實上，甚至在蘇州之前，就有大陸多個地方政府或親自下場或鼓勵國有企業批量購入商品房，包括濟南、鄭州、湖州等。

實際上，位於工業園區的越秀悅見雲庭，就是這波蘇州市政府展開回購的專案之一。該專案置業顧問透露，目前已被回購該項目200多套房源，現在樓盤仍有不少房源在市場公開銷售，後續政府是否還將回購暫不清楚。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，當前房地產市場承壓的環境下，地方政府收購商品房的首要目的是穩定市場。首先政府批量購買商品房能夠實現快速去庫存，直接減輕房企的資金周轉壓力；其次，房企回籠資金後大幅降價售房的動力降低，對於穩定房價有積極作用。

許小樂進一步表示，政府回購商品房的用途較為靈活，一方面房源可以直接用作人才房、保租房，是踐行多主體供給的有益嘗試，另一方面，市場回暖後部分房源既可以交給房企代售給消費者，也可以回售給房企，保障房地產市場平穩運行。