民進黨台北市長參選人陳時中今(12日)上午不到8時，就在內湖區民權東路、金湖路口進行首場站路口拜票，未料卻因音量太大，遭民眾怒譙「吵死了王八蛋」。對此，資深媒體人羅友志表示，從陳時中站路口已犯了三個大忌而不自知，就知道民進黨政二代幕僚是怎麼玩死自己老闆的。

陳時中今進行首場站路口拜票，除宣導「公民權下修18歲」公民複決，也透過麥克風逐一介紹市議員參選人。然而，有居民疑似被吵到，跑到家裡陽台往樓下痛罵「吵死了王八蛋」，陳時中陣營則立即用麥克風隔空道歉。

對此，羅友志則在臉書分析指出，陳時中犯了幾個大忌而不自知，「就知道民進黨政二代幕僚怎麼玩死自己老闆的！」首先，羅友志說在路口一字排開，不知道候選人是誰，是第一個失敗的點；此外，於社區前面用大聲公打擾民眾，又是一大失敗。

最後，羅友志說站路口是增加知名度，「有知名度的人站路口，要有宣講，浪費時間，失敗中的失敗」。