守護學校、幼兒園教職員工健康，台中市教育局自購2萬劑四價流感疫苗。（台中市教育局提供）

守護學校、幼兒園教職員工健康，台中市教育局自購2萬劑四價流感疫苗。（台中市教育局提供）

今年度流感疫情可能升溫，而校園屬於流感高傳播場域，教育局今年主動採購2萬劑四價流感疫苗，提供非公費對象的學校教職員工接種，並自去年度起擴大實施對象至私立學校(含幼兒園)，強化校園防護網。

台中市教育局與衛生局攜手合作，配合中央公費流感開打時程，安排台中市55家醫療院所組成醫護團隊，自10月1日起陸續到國小、國中、高中職學校為師生接種流感疫苗。

教育局長楊振昇表示，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，近期類流感門急診總就診人次有上升趨勢，今年度流感疫情可能升溫，而校園屬於流感高傳播場域，師生接種流感疫苗可阻止疫情擴散、減少師生因病缺勤，有助於鞏固教學穩定，保障校園正常運作。

教育局提醒，今年度校園流感疫苗到校接種服務預計至11月16日止，呼籲符合資格教職員工踴躍接種；若因故未能在校接種疫苗的教職員工，後續可持補接種通知單，自行至學校所在地的衛生所補接種疫苗。

施打完畢後，也應維持個人手部衛生及咳嗽禮節等良好衛生習慣，出現類流感症狀應儘速戴口罩就醫，生病不到校上課、上班並在家休息，以降低傳播風險，共同守護彼此健康。