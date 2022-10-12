無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日公布新創政策記者會，主張設立台北市投資新創事業計畫，成立創投天使基金，談及《台北市產業發展自治條例》和《台北市產業發展基金收支保管及運用自治條例》進度時，卻突然點名身兼國民黨參選人蔣萬安執行總幹事的台北市議員王浩，質疑他不願在北市議會法規委員會排案審查，導致進度卡關，還意有所指地說「若因為政黨利益，大可不必」。

對此，王浩質疑，柯文哲卸任前搞了個新創基金，議會只給4億，但下任市長每年要配合該政策編列16億，且該基金投資後有回收機制，柯卻把這筆錢併在基金補助裡，但補助款沒有回收機制，他痛批柯市府將兩種不同使用目的基金放在同個基金帳戶，非常不合道理，「我都說得很清楚，他們自己搞不清楚而已，就這麼簡單。」

至於黃珊珊質疑不願排成法案恐有「政治考量」，王浩則說，這案子早在自己當蔣萬安競選總幹事之前就有了，案子放了三個會期，嗆黃珊珊不要「張飛打岳飛」，還說「她自己幹過議員不會蠢到這種地步吧。」

黃珊珊上午在競選總部發布新創政策，由競總策略長翟本喬、共享數位服務公司副總衛樹德參與。她表示，北市府當前祭出5大獎勵補助和融資貸款，總金額達47億，並規畫23處、總樓地板面積達59萬平方公尺，其中15處已正式營運，剩下8處會加速啟用，同時提供[email protected]辦公室提供一站式創業諮詢及顧問免費輔導。

黃珊珊接著提出自己的三大主軸，分別為提高資金規模、擴大適用項目、強化國際鏈結，希望「把餅做大」，扶植更多不同種類的新創產業，帶著大家一起去打國際杯。目前市府補助創業第一桶金約20億，能帶動企業投資，效益擴增5倍至101.93億，還能協助企業創造營收2169.98億，政策效果達108倍，並提供2.1萬個創業機會。

黃珊珊說，她要推動台北市投資新創事業推動計畫，成立天使基金，由市府每年投入產業發展基金約4億，引進⺠間創業投資資金6億，5年就有50億，合作設立創業投資事業。目前北市產業局去年6月已將《台北市產業發展自治條例》和《台北市產業發展基金收支保管及運用自治條例》到至議會，同年9月底一讀通過。

話鋒一轉，黃珊珊抱怨，該案交付法規委員會審議後至今沒下文，雖然議員們都沒什麼意見，但法規委員會召集人王浩認為此案會影響下任市長，一直不願意排案審查，而他也是國民黨參選人蔣萬安競選執行總幹事，如果大家都重視新創產業，呼籲對方盡快讓此案通過，且資金使用也將成立公開監督委員會公平審查。

媒體追問，黃珊珊會後接受聯訪補充，此案到市議會很久了，王浩身為法規會召集人但一直不願意排程，已經過了2、3個會期，既然蔣萬安非常重視新創，王浩原先也說這會期會討論，但議會已在審預算，預計10月底結束，休會後就沒有大會可審查，「若因為政黨利益，大可不必」，因為新創的法案也很多國民黨議員提案。

她強調，「上個會期說下個會期，下個會期又說下個會期」，自己和產發局長林崇傑已赴議會溝通多次，目前此預算已經過了，法案只需要投資兩個字加進去，未來投資審議、評選都會公開，但是法案不通過連開始機會都沒有。