農曆9月19日觀音佛祖出家紀念日，新北市蘆洲湧蓮寺今起連續三天舉辦禮斗法會，新北市長侯友宜今前往參拜祈福，對比上次民進黨新北市參選人林佳龍在蔡英文總統陪同下拔樁失敗，侯到場不僅獲得主委陳宏昌大力稱讚拉票，陳宏昌還呼籲選民不要因為侯民調太高，就不出來投票，希望侯能繼續連任；另蘆洲區38里里長也全都到場，展現侯的高人氣。

陳宏昌說，侯友宜對新北市的貢獻難以一下次說完，包括五股垃圾山、新泰塭仔圳等等，都化不可能為可能。

陳宏昌說，侯友宜的政績不勝枚舉，他希望侯友宜市長繼續連任 ，讓新北建設更加好，不過他也憂心，侯友宜民調很好也是危險訊號，很多民眾認為他一定會上不去投票「這樣就糟糕了」，他今天是以個人身份呼籲，認為選舉不能大意，希望侯市長能夠高票連任當選。

侯友宜說，今天是觀世音菩薩出家的紀念日，湧蓮寺連續3天大拜拜，還有遶境祈福以及法會，第一天來上香除了祈求國泰民安，新北市都能夠平安祥和，更要謝謝湧蓮寺在陳宏昌主委帶領底下，所有的信眾大德的愛心，對蘆洲的弱勢族群、學童的獎勵金做了很大的貢獻，每年都給我捐助很大的金額，光這一兩年就捐了1800萬。

尤其蘆洲公益慈善大樓，經過6次流標在今年5月順利招標出去，總金額16億，其中湧蓮寺就給新北6億6千萬，這棟大樓未來將有公托、健身游泳池、演藝廳、圖書館、地下停車場，還可跟蘆洲三民高中站來連通，可以帶動地方的繁榮跟發展，

侯友宜說，今天看到38個里長，大部分的里長全部都出席，滿滿的感動，繼續加油，讓蘆洲會更好，讓湧蓮寺觀世音菩薩的保佑，永遠能夠照顧我們大家平安順利。

上個月蔡英文總統帶著林佳龍到蘆洲湧蓮寺參拜，陳宏昌向林佳龍抱歉已答應侯友宜要當蘆洲區競選總部主委，兩相對照，形成強烈對比。