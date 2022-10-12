近年來戶外健行成為旅遊的熱門新選項，彰化縣政府為推廣步道觀光及吸引更多國內遊客到彰化，推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動，10月8日上午舉辦起步走，彰化縣長王惠美邀請全國民眾來彰化，直上八卦山與大佛同樂，看表演、逛市集、吃美食、走步道，換個角度眺望彰化，走完天空步道還有機會抽中捷安特登山車、iPad、迪卡儂禮券等多項好禮，大手牽小手歡樂起步走，感受彰化好風光。

▲秋涼之際，卦山大縱走活動開幕。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

彰化縣政府城觀處此次規劃八卦山脈之8條勇腳版及遠足型步道，有彰化市天空步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、員林藤山步道、社頭中央嶺及十八彎古道、田中森林公園步道，二水坑內坑步道，即日起至11月30日止邀請全國民眾沿著稜線，走跳八卦山尋找可愛小山怪拍照，並上傳活動專屬網站，完登4條及8條步道，再逛逛縣內景點或品嚐美食也拍照上傳，即可兌換卦山大縱走周邊限量好禮。這些步道可以挑戰自我也適合親子同遊，透過步道走丘練練腳力，完登8條步道還可抽Gogoro機車、iphone 13、switch等大獎。

▲彰化大佛風景區。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

八卦山脈由北至南貫穿彰化，是彰化的重要觀光景點，如同富士山之於日本，八卦山每條步道皆有各自的特色和故事，非常適合全家大小一起健行。

歡迎遊客走完步道再到彰化各鄉鎮兜一兜，看景點或吃美食，例如：八卦山下的燒肉圓、芳苑海空步道、芬園米粉、花壇順達窯場，皆為值得品嚐之美味、順遊景點，以美食或景點建構步道攻頂及旅行的回憶。 相揪挑戰「卦山大縱走」活動，看見專屬彰化的八卦山獨特美景，一同體驗彰化必走8條經典步道。

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