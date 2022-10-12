分享所見，港灣風景，紀錄您我的點滴！臺灣港務公司自2022年10月11日起至10月31日止舉辦「十年一日是好日」臉書社群串聯活動，分享臺灣港群十年前後不同風貌，歡迎至港務公司臉書粉絲頁認識臺灣港群十年來的轉變，同步分享自己十年來的堅持與成果，就有機會抽中Apple iPad Air、Dyson Supersonic吹風機等多項好禮。

▲高雄蓬萊商港區。 圖：臺灣港務公司公共事務處／提供

從2012年航港體制改革「政企分離」，港務公司成立至今屆滿十周年，一路走來面臨諸多挑戰，國際政經情勢、產業脈動，無一不牽動航港產業發展，也正因如此，港務公司肩負管理國境大門責任，一路走來，本著初心，配合國家政策，穩健踏實推動港埠的各項建設，期能提供航商業者、民眾旅客更優質便利的港埠服務。

細數近年來的建設成果，如基隆港東西岸旅客中心的整建、臺中港離岸風電產業聚落、高雄港洲際二期貨櫃中心及即將完工啟用的高雄港旅運中心等，皆是每位港務人十年一日、堅守崗位的豐碩成果。 「十年一日是好日」臉書社群串聯活動，港務公司粉絲頁將分享一系列港埠建設成果十年前、後照片，希望民眾一起來見證臺灣港群十年來的轉變，活動也將邀請多位知名KOL一起分享堅持不懈的故事，邀請民眾一起到港務公司粉絲頁共襄盛舉。

港務公司表示，港務公司十周年之際，疫情逐漸緩解，全球已然進入後疫情時代，國境大門即將敞開，世界經貿活動也將逐漸復甦，民眾的生活也將逐漸回復如常，希望藉由「十年一日是好日」活動的正面力量，讓我們一起檢視過去、把握現在、展望未來，開創下一個黃金十年。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）