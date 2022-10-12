一年一度搞怪盛事「桃園萬聖城」即將在10月29日開城！今年桃園萬聖城以「驚魂馬戲團」為主題，會場將從桃園藝文廣場到同德五街的藝文大道，活動總計9天從10/29-11/6邀請大家一起變裝搞怪，活動現場將出現多座恐怖可愛、邪惡無害的大型裝置藝術，此外，這次還有「置地廣場-桃園」更加碼合作成為桃園萬聖城第二展區。

除了有大型裝置藝術展出，萬聖城展出期間周末分別安排魔術秀、Cosplay、熱門音樂派對以及小朋友最喜歡的MOMO、YOYO偶像明星見面會，活動首日還有原樣之夜演唱會，第2周也有桃園在地青年表演團體帶來豐富表演，而平日每天晚上也推出不同主題之夜，假日活動自中午12時（平日為下午4時）開始對外服務到晚間10點，歡迎2刷、3刷萬聖城，每天以不同造型來搞怪！

▲桃園萬聖城10/29-11/6在藝文廣場，邀請大家變裝搞怪。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

驚魂馬戲團的5座裝置藝術 今年萬聖必拍

「驚魂馬戲團」主題佈展設計以寵物和馬戲團表演為發想，延伸前2年桃園萬聖城的主角，加入了巨耳詛咒兔、幽靈犬、巨貓和小丑鼠等寵物角色，利用角色設計「馬戲團迎賓入口」、「巨耳兔的詛咒世界」、「蝙蝠的顛倒世界」、「萬聖小屋」和「主舞台-驚魂馬戲棚」等5座大型裝置藝術，馬戲棚每晚6點開始每半小時將有5分鐘的搞怪動畫秀！

「巨耳兔的詛咒世界」更是不可錯過互動裝置藝術，設計以台灣最火紅恐怖電影「咒」，以大型氣球製作的詛咒兔，背景還有一面滿滿百家姓牆面，觸動不同的姓氏，將奏出有趣的旋律喔！除了大型裝置物外，活動會場結合萬聖節及馬戲團氛圍，將點亮同德五街到藝文廣場的綠廊道，白天、晚上各有不同的搞怪有趣又恐怖的氛圍。

周末4天：10/29首日魔術特技與原樣演唱會開場，10/30Cosplay踩街、11/5-6親子唱跳

萬聖城開幕夜有別以往，由台灣知名魔術師－文沛然以魔術揭開序幕，國際級的魔術表演將帶給萬聖城的觀眾們前所未有的震撼，開幕夜也邀請到知名原民歌手一起演唱嗨翻全場！ 10/30日萬聖前夕，變裝踩街絕不可錯過，推出「COSPLAY踩街大遊行」和「Coser伸展台大明星」！

從下午2點開始，由親子Youtuber彼得爸與蘇珊媽，遇上桃園的吉祥物ㄚ桃、園哥，以及遠從日本千葉縣來的千葉君一起踩街，變裝者只要當日獲得民眾給予讚賞的粉紅氣球就可以兌換小禮物， Coser伸展台走秀，有個人組、團體組和特別推出的「寵物組」，冠軍將抱回5000元現金。30日越夜越精采，晚間以「這個Circus（譯：馬戲團）很派」邀請民眾一起跟著DJ、舞者一起動起來，再跟著聲林之王MVP「同理」一起搞怪演唱！

11/5、11/6第二周末兩日小孩們的偶像MOMO、YOYO哥哥姐姐們將到現場和大家互動，BBC獨家授權4公尺高的阿奇也會到現場供小朋友合影，不僅有電視台家族偶像，6號（周日）下午還有鬼怪特技派對，5日晚間則有桃園在地表演藝術相關類科學生帶來系列的表演內容。

10/31-11/4主題之夜、還有第2展區在青埔

今年萬聖城移師到桃園藝文廣場，希望結合周邊商家，加碼推出主題之夜，平日一到五晚上7點開始都有不同的主題活動，包含10/31不給糖就搗蛋的Candy’s Night、11/1-4分別有Lady’s Night、Gental’s Night和制服趴等，邀請桃園以及外縣市遊客一起來感受藝文商圈夜的魅力！位在青埔的置地廣場-桃園也加碼萬聖第2展區，想要萬聖巨貓和南瓜來張合影的人，千萬不要錯過，不妨安排個青埔-桃園2個商圈一日遊的行程。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）