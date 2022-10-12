9月份在苗栗店家消費的發票留下來了嗎？苗栗縣政府為拚國旅商機，鼓勵民眾前來苗栗縣消費，提昇本縣整體經濟，推出「2022苗栗幸福旅遊節」，歡迎全台民眾到「苗栗幸福旅遊節」，買了就幸福！

▲秋冬遊苗栗，祭出達千萬獎值獎項。 圖：苗栗縣政府文化觀光局／提供

｢2022苗栗幸福旅遊節｣活動系統10月8日正式開放，民眾只要於苗栗縣設立營業登記或稅籍登記店家單筆消費滿新台幣500元，憑2022年9月1日至12月4日的發票或收據至官網登錄，就有機會抽中Nissan休旅車、Gogoro電動機車、10萬元現金、iPhone 14Pro手機、Coleman高級露營組、iPad pro平板電腦及住宿券等千萬元大獎。

苗栗縣長徐耀昌與活動代言人之一阿KEN一同宣布活動開跑，特別邀請小禎和阿KEN雙代言，推薦苗栗秋冬旅遊好去處，邀請大家吃、住、玩、樂遊苗栗、拿大獎。此外裕隆汽車力挺縣府振興觀光經濟活動，除縣府購入外另再多贊助一台NISSAN百萬休旅車作抽獎頭獎，為鼓勵民眾前來苗栗縣消費，祭出澎湃千萬大獎，預期能帶動突破千萬觀光人次及破億商機再創經濟佳績。

苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫表示，秋冬正是苗栗旅遊旺季，只要到指定的苗栗縣合法旅宿與觀光遊樂業者消費；包括西湖渡假村、香格里拉樂園、尚順育樂世界等店家，序號加倍送，另9至12月也舉辦月月主題行銷活動，聰明省錢遊這樣玩最划算！消費愈多中獎機率愈高，歡迎大家到苗栗旅遊消費抽大獎！最新活動訊息可密切關注「苗栗縣文化觀光旅遊網及Facebook「苗栗玩透透」查詢。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）