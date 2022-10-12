聯發科(2454)9月營收重回逾500億元大關，也使得第三季營收驚險達陣財測，2家亞系外資也對聯發科釋出最新研究報告，皆認為庫存壓力對聯發科將帶來不小壓力，一家將目標價自700元下調到600元，評等則是維持優於大盤，主要是肯定其每年16元的特別現金股利，另一家則重申聯發科買進評等，目標價950元，則是看好其依舊受惠長線網路升級趨勢。

亞系外資表示，目前智慧機供應鏈庫存仍高，明年全球總量恐僅有個位數年增、總數落在13.4億支，低於2021年水準，5G滲透率放緩也將有礙於聯發科平均單價上漲趨勢，且大客戶明年三星手機晶片策略調整，預估明年5G晶片單價恐首度呈現下降10%。

亞系外資進一步說，高通預計在明年首季提高5G晶片售價，加上明年三星Galaxy S系列將以高通為主，預期三星將會在其他產品線採用自家Exynos晶片，有鑑於三星調整晶片策略，恐對聯發科5G晶片造成壓力。至於非手機產品，亞系外資認為，電視需求疲軟，面板規格見不到明顯升級，讓整體產品內容成長趨緩，而電源管理IC因在消費性產品有高度部位，預期今年第三季將急速降溫。有鑑於上述預估，下修聯發科今明年每股獲利預估2%、15%，將目標價自700元下調到600元，評等則是維持優於大盤，主要是聯發科每年有16元的特別股利。

另一家亞系外資認為，聯發科第三季營收表現不及該外資預期，原因是Android智慧手機領的庫存消化超出預期，因此，預計聯發科第三季度的盈利具有潛在下行風險，也相信庫存調整將繼續對聯發科第四季到明年第二季業務構成壓力並對其盈利造成壓力，儘管如此，卻也認為這並不會損害聯發科的周期性以及結構性前景，這主要歸功於其強大的全球影響力，將在大傳輸需求和連網設備升級中受惠，故重申聯發科買進評等，目標價950元。