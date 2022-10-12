於全家購買威德保健飲品系列，享加10元多1件優惠，2瓶只要99元。（全家提供）

疫後民眾更在乎身體日常保養，全家響應世界保健日，集結自有品牌FamilyMart Collection（下稱FMC）系列保健品、美國保健品牌WEIDER 威德、老協珍、正官庄等國內外知名大廠，推出線上線下會員專屬四重優惠，包含實體店舖推出「買FMC保健品送Let’s Café」、「威德保健飲品＋10元多1件」等。

即起至11月1日，於全台全家店舖購買FMC系列保健品任2款，即享會員專屬優惠價699元，相當於58折優惠；此外，19日購買FMC保健品任1款，再加碼送價值275元Let’s Café中杯經典拿鐵5杯（買2件送10杯，可累贈）。11月1日前於店舖購買威德保健飲品系列任1款，即享加10元多1件優惠。

為提倡日常保健，每月20號會員獨享「全家健康日」，20日當天，全家APP隨買跨店取推出限量保健品優惠，包含FMC系列保健品享3入999元會員優惠價，相當於55折；威德保健飲品系列享54折優惠，6入289元；除此之外，老協珍熬雞精、葡萄王益菌王粉末顆粒、天地合補葡萄糖胺濃縮飲、台糖蜆精、亞培安素菁選等亦提供75折優惠。

電商平台「全家行動購」即起至11月1日聯手正官庄推出雙享好康，一、凡購買正官庄保健品就送正官庄活蔘28D PLUS乙包；二、凡購買正官庄全品項單筆消費滿500元結帳現折60元，滿1000元最高現折150元。