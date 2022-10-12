高市議會第三屆第8次定期大會12日圓滿閉幕，議長曾麗燕致詞時提到，高雄第三屆議會在風雨飄搖中渡過，除了歷經2位市長、2位議長更替，也曾遭逢城中城火災衝擊，感謝前市長韓國瑜、市長陳其邁帶領團隊努力為高雄付出，也感謝所有議員善盡職守，這4年來議員共提案6959件，創下歷屆議會新高。

曾麗燕指出，回顧過去4年高雄在風雨飄搖中度過，不僅歷經市府和議會2任市長及議長更替，也度過新冠肺炎疫情及城中城大火事件衝擊，除了肯定韓國瑜、陳其邁率領團隊建設高雄，也感謝全體議員善盡職守，為市民權益及城市建設嚴格把關。

曾麗燕強調，高雄第三屆議會是優質議會，根據統計，這4年議員提案多達6959件，比上屆議會增加超過2000件，也創下歷屆議會提案新高紀錄，且每件提案都攸關市民權益及城市建設，凸顯議員對民意的重視。另外，此屆議會還審查市府提案849件、市府法規案32件、議會法規案4件、報告事項347件，績效斐然。

曾麗燕表示，現任65位議員中，有3位議員將功臣身退，不再挑戰連任，其餘62位議員則爭取繼續為民服務的機會。年底大選將至，她提醒市府所有人員應堅守行政中立，公平、公正、公開完成所有選務工作。