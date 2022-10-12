八斗子老街的咕咾厝，在長時間風吹雨打下，已逐漸崩毁，圖為崩壞前的模樣。（基隆鳥會提供／張志康基隆傳真）

繼上周推動「指定海豹岩為自然紀念物」後，基隆鳥會11日依《文化資產保存法》正式向基隆市政府提報八斗子老街為「聚落建築群」，搶救台灣本島少見尚存的咕咾厝與紅磚厝聚落。

基隆鳥會理事長鄭暐表示，八斗子漁村的杜家祠堂已有200多年歷史，雖然經歷多次修建已經遮掩住咕咾厝的外觀，但仍保留了杜家祖先移墾八斗子的歷史脈絡以及當時就地取材的居住方式。

根據創立八斗子漁村文物館的許焜山論文中敘述，2015年尚有15間咕咾厝及40間紅磚厝，這是目前臺灣漁村少見歷史脈絡清楚且尚存的傳統聚落，而經過時間的摧殘，很多咕咾厝及紅磚厝都面臨崩壞的危機。

八斗里里長杜劍秋指出，上周五揭幕的海豹岩模型就放在他們家族所有的百年咕咾厝門口埕，這間座落在八斗街148巷51號的咕咾厝外牆塗上水泥後，外觀也看不出來咕咾石的痕跡，但算是少數仍保存主體建築完整及尚存部分屋頂的咕咾厝。如果沒有積極的保護作為，這些屬於八斗子老街的重要文化資產，終將在歲月及惡劣天候的摧殘下消失殆盡。

八斗社區發展協會理事長黃明和說，八斗子老街如果順利被指定為「聚落建築群」，有些咕咾厝可以成為推廣“食魚教育”的特色廚房，有些則可以成為「八斗子漁村文物館」的永久館址，加上文創及特色商家的進駐，以及原有的魚行及八斗子漁村文物館保存完整的有形無形文化資產，八斗子漁村的再生將更具意義。

基隆鳥會指出，從2018年發現海豹岩開始推動八斗子漁村再生迄今，三個主要推動目標中，「指定海豹岩為自然紀念物」已經進入審查程序，今年也已經向內政部營建署提計畫「推動大坪海岸為地方級國家重要濕地」。

這次「提報八斗子老街為聚落建築群」後，將全力協助八斗社區發展協會落實這些目標及讓這些議題在地化。八斗子居民將成為參與維護管理及經營的重要力量，社區也將會從現有志工組織如環保志工大隊等，加強工作內容，包括海岸巡守、生態調查、解說導覽及環境維護等。唯有自己的家鄉自己顧，八斗子漁村才有永續發展的可能。