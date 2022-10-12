【LIVE直播】國內新增本土病例再破5萬 指揮中心最新說明｜2022.10.12 @中時新聞網

本月第三度破5萬例！中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5萬2338例本土新冠肺炎個案，境外移入67例，死亡37例，繼10月5日破5萬來，10月三度突破5萬例，為本波疫情以來次高。死亡新增一名1歲男童，沒有慢性病，發病當天發燒呼吸喘，家人以為是感冒到診所拿藥就回家，隔天在家昏迷，送醫前已無呼吸心跳，確診隔天不幸死亡。

不過，指揮中心發言人莊人祥表示，和上周三相比，降低4.6%，個案數連三天都比上周同期下降，是好的現象。

由於今天是連假三天後創下新高，是否已經是新高峰？莊人祥表示，明天可能會再更高，但原因是上周系統出錯，少了兩千多名確診個案的統計紀錄。莊人祥說，明天確診數字是否會再比今天高，為新高峰的「可能性小」。

連假3天後疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5萬2338例，各縣市分佈以新北最高9706例、台中6753例、高雄5842例、台北5269例、桃園5028例、台南4149例。中重症新增102例，分別為中症64例、重症38例。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡新增37例，其中有一名一歲男童在家中死亡，沒有慢性病，未曾接種疫苗，10月4日呼吸喘、發燒，到診所就醫診斷感冒開立藥物服用，當時個案病況穩定，但隔天10月5日，早晨被家屬發現昏迷，送醫時已無呼吸心跳，到院檢驗，PCR陽性Ct37.5，經急救無效當天不幸死亡，經司法相驗，死亡診斷為新冠病毒感染的合併呼吸衰竭。

兒童重症部分，新增一例MIS-C，為一名一歲男童，無慢性病，未曾接種疫苗，9月9日確診新冠，10月1日陸續有發燒、活力食慾下降，10月4日就醫有脫水現象住院，住院後有腹瀉、發炎指數升高，凝血功能異常，懷疑MIS-C，10月5日轉院到醫學中心住院，目前病況穩定在一般病房治療中。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共243例，36例死亡；分別為32例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、157例MIS-C、2例心肌炎、4例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。