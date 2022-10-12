況明潔與那那大師組成「曾是少女」拍攝廣告。（仕高利達 提供）

況明潔再現 「城市少女」經典歌曲〈年輕不要留白〉，與那那大師組全新女團「曾是少女」大跳復古經典舞步掀回憶殺，詼諧幽默的團名加上復古潮流裝扮造型，串起XY世代年輕回憶的同時，更為帶起Z世代懷舊風潮。

況明潔這次接到仕高利達邀請重現當年「城市少女」紅透半邊天的〈年輕不要留白〉，讓她覺得新鮮又有趣且躍躍欲試，坦言這幾年受邀上節目總圍繞著「城市少女」這個過去式讓她越來越有「長輩感」，這次藉由專業造型、編舞團隊打造全新復古潮流LOOK及版本重返歌壇，讓況明潔笑說：「有找回城市少女的『現代進行式』！」

她與那那大師組合「曾是少女」撞擊出新火花，她表示：「過往每一次城市少女的表演，即便是到日本NHK的舞台上，我身邊一直有個強而有力的夥伴雅雅 (黃雅珉)，雖然這次的拍攝只是短短30秒的廣告了，舞台規模不同，但很慶幸的是，這一次身邊有那那大師，他讓我重新找回當年組團的感動！」至於那那大師則以見偶像的心情跟況明潔組團，他透露念書時最愛看的綜藝節目就是當年況明潔與曹啟泰主持的〈天生贏家〉，更對城市少女在樂壇創造的豐功偉業如數家珍，他表示：「姐保養的太好，根本是凍齡女神！」

那那大師透露在拍攝前一周就天天反覆練習舞步，「跟這首歌的原跳鼻祖一起跳，真的太擔心自己跳不好。」不過從零學起的那那大師在況明潔提點下，很快就進入狀況，「從新學習加上小玲姐在旁教口訣，感到簡單很多，在化妝的時候，小玲姐透露新版本的舞蹈拍子與原本版本不一樣，由於先前她已經身體記憶法許久，要調整新的反正更難，但小玲姐在拍攝的時候幾乎零NG，太厲害了！」而況明潔則坦言在拍攝時有點小緊張，她表示：「當年的〈年輕不要留白〉對我來說已經變成肢體記憶，因為真的跳了很多次，不過這次因爲是跟品牌合作，因此有些小改動，難免會緊張！」

兩人以〈曾是少女〉再現經典，讓況明潔找到當年「城市少女」的感動，也為現今樂壇吹起濃濃復古潮流再添新話題；提及有無想過藉此機會讓「城市少女」重返螢光幕，況明潔坦言原本沒想過這個念頭，直到6年前參加台視的紅白藝能大賽成了收視冠軍，當時表演的收視率還超越爆紅的韓團BTS在節目上的演出，讓她動起重返舞台的念頭。

她表示：「就連先前上澎哥跟許效舜的《黃金夜總會》時，還背CUE到要我們趕緊出來開演唱會，不要讓『城市少女』變成歷史名詞，但可惜的是因為檔期問題而作罷。」被問到未來還有機會看到「城市少女」進攻小巨蛋復刻當年紅透半邊天的金曲嗎？況明潔表示：「最近看到歌壇吹起了復古風，像是5566、小虎隊甚至比莉姐都與周湯豪一起重唱〈什麼都不必說〉，開始有重出江湖的種子種在心中，不過城市少女畢竟是兩個人的是，姊姊我呢也五十好幾了，體力也沒有以往那麼好，這個問題呢，我不想說死！但目前我沒有答案。」

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