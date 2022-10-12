桃園市大園區中正東路一段，今清晨有大量塑膠原料顆粒散落路面，綿延數10公尺，影響交通安全。大園警方巡邏時發現，立即通報清潔隊人員，並在現場疏導交通、排除障礙，維護用路人安全，後續將調監視器揪出肇事駕駛並依法舉發。

大園警分局埔心派出所員警鄭朝祥、王昱，今日清晨6時巡邏行經中正東路一段700巷附近時，發現路面上有大量塑膠原料顆粒散落數10公尺長，範圍涵蓋該路段快慢車道，已影響用路人安全。

由於時間接近上班時段，車流量漸多，且散落物近彎道，車輛行經恐打滑，員警擔心發生意外，立即將巡邏車停在後方安全距離，並開啟警示燈警戒、擺放交通錐，引導車輛繞路，另通知清潔隊前來清除，所幸現場未發生交通事故。

警方表示，後續將調監視器查出肇事車輛，依道路交通管理處罰條例舉發，處3000元以上、1.8萬元以下罰鍰。警方呼籲，民眾開車載貨時，應先檢查貨物是否裝載牢固，以免在行進間掉落，影響自身與他人行車安全。