鵝鑾鼻保安宮將於明年1月舉辦「普渡轄內無量數來三界萬靈大法會」，席開供品3200桌消災祈福，並送認桌民眾上上籤結緣。（謝佳潾攝）

鵝鑾鼻保安宮將於22日先行舉辦籌備音樂會，當日共準備180份上上籤要與認桌者結緣。（謝佳潾攝）

全台最南端土地公廟「保安宮」位在鵝鑾鼻公園旁，相傳該地界是個萬人塚，281年前福德正神為安魂立魄而選址建廟，近年公園賣店改建等工程不順，坊間傳言是擾動陰陽之氣所致，為此，廟方將於明年1月舉辦「普渡轄內無量數來三界萬靈大法會」，席開供品3200桌消災祈福，並送認桌民眾上上籤結緣。

據地方耆老指出，墾丁鵝鑾鼻這個地界相傳是個萬人塚，數千年來有荷蘭人、日本人、平埔族人、原住民、台灣人甚至是史前人類等靈體聚集，為此，281年前福德正神選址在此蓋「保安宮」，藉此安魂立魄，不料近年鵝鑾鼻公園停車場及賣店改建等工程動工後，疑似打壞這份安寧。

耆老稱，工程動工之初，原本相安無事，但廠商似乎觸犯到靈體禁忌，導致工程開始不順，鵝鑾鼻公園在1980年代已發現2處史前遺址，此次開工前墾管處再次委託學者調查，確認工程周邊沒有史蹟殘骸，不料在挖掘水保工程溝渠時又發現史前骸骨，因此停工1年，對此，地方傳言是因擾動陰陽之氣所致。

耆老解釋，有些事情寧可信其有，冥冥之中的事情都很難解釋，所以也請土地公幫忙，展開3次法會超渡靈體，但因數量實在太過龐大，為此，廟方決定舉辦創廟281年來首場超大型「普渡轄內無量數來三界萬靈大法會」。

保安宮副主任委員李惠菁指出，該場大法會將於明年1月5至7日舉辦，連3天都有平安福宴（素）、約共100桌，6、7日則分別席開供品（乾糧）1600桌共3200桌，希望各界善信大德共襄盛舉，一同認桌消災祈福，福宴1桌3000元、供品1桌2000元。

李惠菁說，目前已有民眾認桌，但為達最大效益，將於22日先行舉辦籌備音樂會，當日共準備180份上上籤要與認桌者結緣，而一次認桌500至1000桌者將致贈1瓶10年高粱，這瓶高粱是名善心人士供養給土地公的，經土地公同意後將轉贈給有緣人，它有土地公滿滿的祝福與加持，酒不一定要拿來喝，它也是發財保平安的象徵。