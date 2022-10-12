林道遠心疼老婆照顧全家人確診。（衛視中文台提供）

靜香（左起）、林道遠、孫國豪、曾國城、JR、巴鈺、邱凱偉、周孝安。（衛視中文台提供）

Darren邱凱偉、周孝安、林道遠及孫國豪4位明星奶爸，日前在衛視中文台《一袋女王》分享帶小孩時的崩潰心聲，邱凱偉說因為平常兒子是讓爸媽睡到飽，而且不吵不鬧的天使寶寶，就讓老婆放風一天，等他忙完工作開始找小孩時，發現沿途有衛生紙、尿布，還有咖啡色的東西，等找到兒子驚覺他臉上怎麼滿滿都是咖啡色的便便，連客廳沙發、地毯也無一倖免，讓其他奶爸傻眼問說小孩大便應該會很臭，怎麼沒聞到，邱凱偉不好意思的回說：「我嚴重鼻塞」。

林道遠說之前疫情很嚴重的時候，由於自己先確診，當時老婆靜香一個人除了要照顧確診的他，還要處理阿公、阿嬤、媽媽跟小孩的生活起居，等於是她一個人照顧全家，後來全家人陸續確診，靜香無可避免的成了最後一個確診者。靜香確診後林道遠已經痊癒出關，他心疼老婆辛苦，先讓老人家去外面住，換他來照顧老婆、小孩，因為一家都居家隔離中，有天他早上就幫兩個小孩安排體育課，下午則是美術課，林道遠準備了好大一張紙，加上彩色筆，要小朋友回房間盡情作畫，林道遠則是拿出手機玩起手遊，打了20分鐘左右，林道遠覺得怪怪，想說怎麼會那麼安靜，直覺一定出事了。

於是他東找西找後終於在廁所找到小孩，而整間浴廁所有看得到的牆壁，包含洗臉盆、地板滿滿都是兩人的塗鴉，讓林道遠不知如何是好，只好敲門請靜香出馬，自己則和兩個小孩關在房裡，靜香只好抱著確診中的病體，用科技海綿清潔了快兩個小時才復原，也讓靜香忍不住抱怨老公說到底是怎麼帶孩子的。本集將10月12日(三)晚上10點衛視中文台播出。