上週末，美軍和俄羅斯軍隊在敘利亞東北部的一條公路上相遇，進行了友善的互動，這是兩國部隊之間罕見的融洽關係，並且還合影留念，。

據《以色列時報》（The Times of Israel）12日報導，華盛頓和莫斯科都雙方在敘利亞境內上部署了軍隊，自2011年敘利亞戰爭爆發以來，他們分別支持著這場戰爭中互相對立的雙方勢力，美國支持敘利亞多個反政府勢力，而俄羅斯支持敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）政權。此外，自2月以來，烏俄戰爭加劇了俄國與美國地緣政治的緊張局勢，這樣的融洽場面更顯難得。

After photos were published showing US and Russian soldiers shaking hands in Syria, CENTCOM told me that "deconfliction and professional courtesy is necessary to drive down the risk of miscalculation." https://t.co/N4f11OjW7X — Charles Я. Davis (@charliearchy) October 11, 2022

當地時間8日上午，美軍和俄軍的巡邏路線在東北部哈塞克省卡塔尼亞（Qahtaniyah）鎮附近的一個油田交會。這不是他們第一次在庫德族控制的地區交會，但車隊這一次並不只是擦身而過，而是停下來，士兵們並排站著一邊聊天，一邊擺姿勢拍照。幾名士兵甚至交換了他們軍服上的臂章和章紀，作為互動的紀念品。

Russian & American patrols crossing paths in al-Hasakah province, Syria, yesterday pic.twitter.com/QjOfzX1Mh3 — Russians With Attitude (@RWApodcast) October 9, 2022

敘利亞問題專家塞繆爾·拉馬尼（Samuel Ramani）表示，這是一個「非常罕見的時刻」，也表明「俄羅斯和美國仍希望在敘利亞消除衝突」。作為敘利亞阿薩德政權的堅定反對者，華盛頓於2014年首次在敘利亞東北部部署軍隊，以對抗敘利亞境內的伊斯蘭國（Islamic State）。

俄羅斯軍方自2015年以來一直支持阿薩德總統的政府，當2019年土耳其開始進攻敘北的庫德族之後，俄國才開始在東北部部署部隊。自2015年以來，消弭衝突的通訊渠道就已經到位，用以防止俄羅斯人和美國人之間發生任何衝突，兒俄羅斯軍隊的存在，也幫助美軍避免了與敘利亞政府軍的對峙。