上週末，美軍和俄羅斯軍隊在敘利亞東北部的一條公路上相遇，進行了友善的互動，這是兩國部隊之間罕見的融洽關係，並且還合影留念，。
據《以色列時報》（The Times of Israel）12日報導，華盛頓和莫斯科都雙方在敘利亞境內上部署了軍隊，自2011年敘利亞戰爭爆發以來，他們分別支持著這場戰爭中互相對立的雙方勢力，美國支持敘利亞多個反政府勢力，而俄羅斯支持敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）政權。此外，自2月以來，烏俄戰爭加劇了俄國與美國地緣政治的緊張局勢，這樣的融洽場面更顯難得。
當地時間8日上午，美軍和俄軍的巡邏路線在東北部哈塞克省卡塔尼亞（Qahtaniyah）鎮附近的一個油田交會。這不是他們第一次在庫德族控制的地區交會，但車隊這一次並不只是擦身而過，而是停下來，士兵們並排站著一邊聊天，一邊擺姿勢拍照。幾名士兵甚至交換了他們軍服上的臂章和章紀，作為互動的紀念品。
敘利亞問題專家塞繆爾·拉馬尼（Samuel Ramani）表示，這是一個「非常罕見的時刻」，也表明「俄羅斯和美國仍希望在敘利亞消除衝突」。作為敘利亞阿薩德政權的堅定反對者，華盛頓於2014年首次在敘利亞東北部部署軍隊，以對抗敘利亞境內的伊斯蘭國（Islamic State）。
俄羅斯軍方自2015年以來一直支持阿薩德總統的政府，當2019年土耳其開始進攻敘北的庫德族之後，俄國才開始在東北部部署部隊。自2015年以來，消弭衝突的通訊渠道就已經到位，用以防止俄羅斯人和美國人之間發生任何衝突，兒俄羅斯軍隊的存在，也幫助美軍避免了與敘利亞政府軍的對峙。
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