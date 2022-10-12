民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／取自高虹安臉書）

民眾黨新竹市長候選人高虹安近期被綠營猛攻，民進黨立法院黨團總召柯建銘更數度撰文，親自擔任打高先鋒，引發熱議。東華大學教授施正鋒直言看不下去這種作法，他認為民進黨「全黨打一人」的目的，除了希望民眾黨未來總統大選沒有任何根據地，柯建銘可能也是怕自己「新竹老巢」內不可告人的祕密被曝光，例如前市長林智堅是否有什麼「藏富於民」的東西。

施正鋒昨（11）日在節目《踢批批開講》分析，民進黨瘋狂追打高虹安有兩個可能性：第一，要讓民眾黨在2024總統大選沒有任何根據地，好藉以阻撓民眾黨黨主席柯文哲的總統之路；第二，新竹是柯建銘的「老巢」，一旦新竹政權轉移，可能過去林智堅做了一些「藏富於民」的東西會被發現，畢竟光最近就爆發那麼多案子，他相信其中一定有所謂「藏富於民的技術」存在。

施正鋒坦言，他懷疑柯建銘怕新竹市政權轉移，故卯足全力狂打高虹安，但沒想到綠營愈打她的民調就愈高；新竹市長民調從原本正三角形，變成高一人獨大，但這並不代表選情就此穩定，依過往經驗，在野候選人想挑戰民進黨執政縣市，民調至少要贏10個百分點以上，因為執政黨有利益相關結合，選情可能會翻盤還是要小心。

針對民進黨「全黨打一人」，施正鋒表示，他跟高虹安並不熟，過去頂多有時上政論節目會碰到點個頭而已，但看民進黨用爛招抹黑高的惡質手段，讓他也忍不住幾次寫文章來幫高講話。施痛批，綠營打高論文根本就是「狗屁倒灶亂講」、「不入流的方式」，他認為高本人也已經講得很清楚了。施更大罵，民進黨打高的手段已不像個執政黨，比以前的國民黨還不如，他尤其納悶像柯建銘這樣的「政壇老狐狸」，這次選舉手段玩得這麼粗糙，是沒有步了嗎？究竟發生了什麼事？都語無倫次了。