國民黨立法院黨團今開記者會，質疑民進黨政府編列政策宣導費用，並發包給三立、民視等親綠媒體，等於是用人民的錢洗人民的腦。國民黨立委費鴻泰表示，今年至今，三立、民視及自由時報，已從中央機關獲得58個標案，總計6億485萬7252元。

費鴻泰指出，去年三立、民視及自由時報從中央機關獲得78個標案，總計新台幣5億5109萬9639元，其中民視3億2566萬348元，三立2億2075萬7450元，自由時報468萬1841元。而今年至今，三立、民視及自由時報，已從中央機關獲得58個標案，總計6億485萬7252元。

國民黨團總召曾銘宗則表示，農委會從今年1到8月，發包給三立、民視的金額，已占整年度政策宣導費用1.2億元的47.64％。目前只統計到8月，所以基本上，可預期今年農委會全年度一半的廣告行銷費用，幾乎都發包給三立、民視。

曾銘宗質疑，農委會特別照顧三立跟民視，是蔡政府用人民的納稅錢洗人民的腦，甚至拿來攻擊在野黨，國民黨團要給予最嚴厲的譴責。國民黨團會繼續查核，若有不法，不排除將移送法辦。

曾銘宗指出，根據明年度的中央政府總預算，公務預算共編列新台幣11.8億元的政策宣導費費用，而營業與非營業基金則編列10億元，共21.8億元。以公務預算來看，第一名是農委會1億6900萬元，第二名教育部1億2130萬元，第三名外交部1億758萬元。國民黨團也將嚴格審查，希望錢用在刀口上。

國民黨立委林奕華質疑，媒體得標標案中，三立用最低標只有18件，最有利標32，限制性招標5件，民視最有利標47件，如果是部會精心安排，要給誰就給誰，所以都用最有利標跟限制性招標。難道台灣民眾都看這兩台？政府變成媒體大金主，報導當然會傾向政府。

國民黨團書記長李德維質疑，行政院工程會日前預告修正政府採購法，不需公告逕行採購的小額採購金額上限從十萬調高到15萬，工程、財物及勞務採購公告金額上限，則從100萬提高到150萬，這樣會衍生非常多弊端，大開方便門，要給誰就給誰，政治公關都更好辦事，納稅血汗錢不能照顧特別媒體，被特定綠營人士佔用。