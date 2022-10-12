美聲歌后周蕙在結束高雄演唱會後登上壹電視《娛樂壹級棒》，她回顧9月24日的演唱會，身穿恨天高表演3小時的她笑說：「腳站到抽筋，但還是秉持著敬業精神唱完了整場，舉辦演唱會就是要『身心靈合一』」。

周蕙曝光未來專輯計畫，專輯《不被遺忘的時光2》只是個開端，接下來將會推出更多經典老歌的翻唱，專輯未完待續，將會以一張新歌、一張老歌翻唱專輯的模式來回穿插，繼續唱給大家聽，在重溫自己少女時代悸動的同時，繼續「服務」更多長輩們，周蕙也笑說：「小哥、江蕙都不唱了，只好由她把老歌的美好傳承下去，讓大家有聽覺饗宴！」

周蕙高雄演唱會圓滿結束，但每天行程仍塞滿滿，馬不停蹄的繼續工作，睡眠時間都壓縮到5、6個小時左右，沒有時間多餘可以好好放鬆；而當提到演唱會的小插曲，周蕙透露，自己身穿3小時的恨天高在舞台上竟「腳抽筋」，但不同於拍戲，演唱會無法隨時喊卡，所以她靠著強大的意志力淡定把歌曲唱完。

《娛樂壹級棒》節目主持人沈泳吟透露，全家都是周蕙的死忠粉絲，原先家人計畫安排好去聽演唱會，卻因媽媽為忘記時間而含淚錯過，沈泳吟也難過的和周蕙表示：「真的非常懊惱、捶心肝」，聽完後周蕙則笑說：「媽媽留著這次期待的心情，等下一次演唱會再去聽，相信體驗會更棒！」此外，泳吟特也特別專訪中設計關卡「專輯歌曲接力大考驗」，她將周蕙的歌曲隨機暫停並讓周蕙接唱；同時還有快問快答的橋段，問出周蕙許多心裡話。