從今年中開始，陸續有一些新興國家發生債務困境。時至第四季全球國家層級的金融體系日漸脆弱，尤其歐盟部分國家主權債雖被國際信評機構評為投資等級，但國家金融脆弱性卻不低。元大寶華之全球國家層級金融脆弱指標分析檢視，發現在前10大金融脆弱國家中，以歐盟國家居多，且多有債信危機前例。而2008年全球金融海嘯教訓，信評公司壟斷信評市場，嚴重影響信評品質，建議台灣金融機構投資海外，要自己做好金融風險評估。

元大寶華綜合經濟研究院指出，當前具有高金融脆弱性的經濟體，除了疫情造成的經濟扭曲未修復、舊有的經濟結構問題外，尚有很大一部分是受到外在環境的影響，尤以強勢美元的相關牽引為最，推升現今強勢美元的力道有俄烏戰爭、大陸與歐洲經濟下行及美國聯準會以激進升息手段對付高通膨等大因素。

如此強勢美元、高通膨的現象，使得高負債國家，特別是外債、短債比率高者，面臨債務危機與經濟衰退的雙重打擊。同時，如果政府又債台高築、預算赤字、外匯存底少、貨幣大幅貶值，且能源高度依賴進口，直接危及人民生活，金融危機勢必引爆。

元大寶華綜合經濟研究院建立全球國家層級的金融脆弱指標，選定新興市場與過去曾經發生金融危機的非新興經濟體共40國為樣本。根據今年8月底資料，元大寶華之全球國家層級金融脆弱指標分析結果顯示，在前10大金融脆弱經濟體中，斯里蘭卡、巴基斯坦、土耳其、阿根廷、尼泊爾，以及深陷戰火中的烏克蘭外，還包括希臘、西班牙、義大利、葡萄牙，以歐盟國家居多。

這些金融脆弱國家過去有著歐盟的支撐，大部分尚被國際信評機構評為投資等級。自從俄烏戰爭之後，在西方盟國聯手對俄羅斯施以經濟制裁、俄羅斯則以斷供歐盟天然氣加以報復，以及美國聯準會激進升息的環境下，歐盟經濟體質受到嚴重的挑戰。尤其是歐盟的最重要國家德國，多年來「能源靠俄國、經濟靠中國」的發展路線，現今受到全球政經局勢轉變的猛烈衝擊，不只經濟成長呈現衰退，統御歐盟的威信也受到若干質疑。根據經濟合作暨發展組織（OECD）的經濟預測，已經大幅貶值的歐元，明年歐元區經濟成長率只剩0.3％，德國甚至衰退0.7％。再加上，高漲的能源價格可能迫使德國工業外移，這對經濟成長也是負面衝擊。倘若前述這些高脆弱性國家發生金融危機，不知歐盟還有多少經濟實力可救援？

2008年全球金融海嘯教訓之一，就是國際三大信評公司壟斷信評市場，嚴重影響信評品質。因此，當時全球呼籲投資評估不能只看信評等級，但現在金融機構有落實此項教訓？檢視台灣金控集團海外投資曝險名單可知，曝險超過百億台幣者，尚發現西班牙、義大利、土耳其等國在列。再者，還包括在元大寶華之全球國家層級金融脆弱指標中，脆弱性國家排名在前20名內的匈牙利與智利。

由於台灣的金控集團海外投資標的，除了外國政府公債外，大多集中該國基礎建設與國營事業，若該國面臨金融危機，上述投資仍有債務風險。根據元大寶華之全球國家層級金融脆弱指標，上述脆弱國家的債券投資已經呈現大幅度的市場風險，而信用風險則需持續注意。因此，建議台灣金融機構投資海外，真的不能只依賴國際信評機構的信評等級，還要自己做好金融風險評估。