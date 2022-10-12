俗話說「一種米養百種人」，有些人認為生活怡然自得就好，拒當拚命三郎，不過《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬虎、兔、蛇、馬、猴者恰好相反，他們爭強好勝，而且自尊心極強，凡事總想爭第一，就是不想輸給任何人。

▍生肖虎

屬虎的人爭強好勝是因為不想要承認自己輸給別人，他們認為這是一件非常丟臉、絕不能被提及的事情，所以不管面對什麼問題，他們都覺得自己能行，硬著頭皮也要去做。

▍ 生肖兔

屬兔的人爭強好勝是覺得，如果沒有達成目標，就意味著自己是很失敗的人，加上他們自尊心極強，不容許別人挑戰自己，更不肯落於人後，所以做任何事都想爭第一。

▍生肖蛇

屬蛇的人爭強好勝是為了證明自己的能力，雖然他們不會想太多，但當結果不盡人意時，他們還是會覺得顏面盡失，這時自尊心強的他們只會撂下一句「今天發揮失常而已」就離開。

▍生肖馬

屬馬的人認為，被人嘲笑是件既失敗又丟臉的事情，所以他們爭強好勝，只為了不讓人生留下汙點，此外他們自尊心強，絕不容許自己去做一些丟臉的事情，以免未來落人笑柄。

▍生肖猴

屬猴的人雖然爭強好勝，但他們相當聰明、有上進心，遇到機會一定會牢牢抓住，並且加以利用，所以爭強好勝的性格可以幫助他們的人生過得更多彩多姿，事業上也容易有一番成就。