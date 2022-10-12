台北1名人妻小芳（化名）前年發現丈夫出軌，丈夫本來承諾會斷乾淨，沒想到她仍發現對方2人已同居，前年11月更直接逮到2人在屋內同張床上睡覺，丈夫當時只穿內褲，她提告求償100萬，丈夫辯稱女子是同事，當時對方喝醉才帶回家休息，但法官根據小芳提供的照片與監視器畫面，判小三須賠25萬。

根據判決書，小芳前年3月發現丈夫與小三拍的親密照片，丈夫承認外遇後一度答應會與對方分手，之後卻被發現竟與小三同居，小芳在前年11在丈夫屋內發現不是她的女性化妝品及內衣褲，且小芳當時就在房間內，丈夫僅穿內褲，小三穿上衣及短褲，小芳憤怒提出離婚並求償100萬。

丈夫在法庭上辯稱當天與眾多朋友喝酒餐敘，女子因不勝酒力，他基於同事立場護送對方回其住處，但到達時發現對方鑰匙遺失，才帶回自己的住所，2人分別睡在不同張床上，還稱小芳提供的衣物照片，衣物都是小芳所有，2人並無侵害配偶權，小三也稱當時只是在男方家中休息就回自己家了。

不過法官審酌小芳提供的照片，發現其中1張是男子的手臂穿過小三腋下並環抱對方胸口，而對方面露微笑，並無不悅，另外監視器畫面中，男子確實上半身未穿衣物與小三在深夜共處一室，此等行為皆不像普通朋友，法官最終最終不採信他們說詞，判小三應連帶賠償25萬元較為適當，全案仍可上訴。

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