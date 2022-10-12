嘻哈歌手強尼跨足動作片導演，並進駐夜店舉辦派對。（大象傳媒提供）

「裙交派對」現場感官刺激氣氛熱烈。（大象傳媒提供）

嘻哈歌手強尼Young Johnny跨足成人產業創立大象傳媒，將音樂結合成人動作片、進而進駐夜店舉辦成人派對。強尼說：「目前以打造最好玩、最瘋狂的亞洲指標性成人派對作為目標，將帶領台灣成人片女星與觀眾進行零距離的互動遊戲外，也結合當代最流行的嘻哈歌手表演。在合作影片的部分，除了本身導戲外，我也會參加有趣的臨演角色，目前的上架平台就是fansone，可以看到我們的所有作品，關於尺度的部分，就是沒有上限的，以滿足大家為主」。

從嘻哈歌手跨足成人動作片導演，強尼說：「台灣欠缺各種成人產業的人才加入拍影片，雖然我個人是巨乳控想要只找胸部大的，但為了滿足所有口味的男性，歡迎熱愛在鏡頭前表演的女孩或模特兒即刻加入台灣女優的行列。在男優的部分必須要心理素質強大與正確與健康的觀念，畢竟拍攝不是約砲，是一種更有深度的表演藝術，如果你也是這樣的勇士 也歡迎你來報名」。

除此之外，他還花7位數打造「大象號」成為台灣女優巡迴專車四處在夜店演出，日前在台中知名夜店MUSE Taichung 舉辦「裙交派對」，當天現場湧入數百人，派對後大象傳媒總召Derek表示「成人文化結合派對是未來趨勢，現代人太緊繃了，透過徹底解放紓壓讓身心靈解脫。」也預告下一場「裙交派對」將於10／14在MUSE Taichung舉辦。

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