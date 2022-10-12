近3年以來全球遭受疫情肆虐，帶動手遊市場大幅成長，相關商機也成為兵家必爭之地，聯發科(2454)鎖定商機多年，面對遊戲技術由雲端走向手機的必然趨勢，聯發科在天璣晶片上也進行多面向的提升，盼成為手遊玩家得最佳神隊友。

根據Google Play和App Store的數據顯示，全球手遊營收在疫情初期迎來最大的年比成長，並在2021年第一季達到高峰的226億美元。以全球手遊市場來看，在一份研調機構Sensor Tower的資料顯示，台灣是全球第5大的手遊市場，僅次於美、日、中、韓。

由於手遊市場挾5G在全球陸續商轉後，其三大特性低延遲、高頻寬、高傳輸量，讓手遊克服的已往PC主機才有的優勢，也讓手遊市場超越PC主機遊戲，5G成為激化手遊快速成長的重要動力，預計未來手遊市場仍大有可為，成長性不容小覷，也自然成為各家業者積極搶食的大餅。

聯發科天璣系列耕耘旗艦級行動平台多年，力拚為消費者打造差異化的旗艦5G智慧手機，市占率也持續增加，在遊戲技術方面，天璣9000+與華碩(2357)ROG聯手，推出頂級的ROG Phone 6D及6D Ultimate系列。發揮天璣9000+高性能高能效的優勢跟HyperEngine遊戲技術，目前在Antutu性能榜打敗眾多新舊對手，占據第一名的寶座。

聯發科表示，面對遊戲技術由雲端走向手機的必然趨勢，晶片設計業者一直在思考如何突破算力、GPU架構、以及溫度的限制。行動GPU的特性分類為能效導向、性能導向及超級算力。而其主力放在能效導向，滿足行動平台長效續航的需求，再嘗試堆疊性能，提升算力，釋放更多的創新機會。

聯發科因應行動端遊戲等應用的發展趨勢，推出行動GPU增效方案，針對GPU性能提升，搭配GPU周邊技術，實現保持系統資源平衡的基礎上，滿足高複雜度內容的計算需求。從性能和能效提升、生態發展、平台軟體優化、自研演算法等不同面向佈局技術。

不僅如此，聯發科去年就預測了全域性光照技術的到來，今年更大膽預測，從GPU內容的開發進展，光追技術的應用範圍將會持續拓寬。今年1月vulkan 1.3標準發布後，已經將光追標準擴展正式納入，代表接下整個GPU相關領域對於光追技術的導入速度以及應用類型會加速發展。行動光追技術已經不是專屬遊戲機或者PC的遊戲技術，相同極致的體驗正逐步向手機、作業系統介面和AR、VR、元宇宙等領域快速發展。