國民黨新竹市長參選人林耕仁競選團隊11日接到吳子嘉律師函，指新竹「董事長開講」是由吳子嘉舉辦，非林耕仁指稱是由高虹安辦公室主辦，不排除提告；對此，林耕仁競辦表示，如此舉動只是更加坐實了「董事長開講」是為了特定目的幫高虹安「圍事」。

林耕仁競選總部發言人徐維遠今天在臉書貼文表示，團隊在昨天接到吳子嘉的律師函，內容大致為，新竹「董事長開講」是由吳子嘉舉辦，林耕仁指稱係由高虹安辦公室主辦，是不實言論、意在打擊特定候選人，要求更正，否則不排除提告。

徐維遠整理了時序指出，10月1日「董事長開講」在新竹舉辦，高虹安現身參與。民進黨質疑這是高虹安的造勢大會。高回應僅是「受邀參加」。

之後，他接到網友爆料，當天活動發放的感謝狀，上面印有「感謝參與新竹市長參選人高虹安競選辦公室所舉辦之董事長開講活動」。對此，高虹安把責任推給志工團，稱誤用格式，將收回重印。

徐維遠說，高虹安作為市長候選人，對外一言一行，當受檢驗。高虹安「受邀參加」的說法，被自家印出的感謝狀重重打臉，「受邀參加的人，還要發感謝狀給志工？」如此奇葩的作為，外界當然會懷疑高虹安說謊，這樣的推論，既屬合理懷疑，更是可受公評。

他指出，自己以前曾擔任記者，吳子嘉曾是他經常採訪的對象之一，甚至在新北市政府服務，也有過一面之緣，他稱讚吳子嘉分析到位、鞭辟入裡，是他相當敬重的前輩。

但作為媒體人，吳子嘉應當非常清楚，言論自由的保障以及確保民眾知的權利，對於促進民主政治、實現公共利益、落實監督制衡，是多麼的重要。

他認為，吳子嘉既然認為主辦單位就是自己，那就應該去追究高虹安為何當初會印有署名競選辦公室的感謝狀，並追溯高虹安是否真有追回並重印，以維護自身名譽才是。但很遺憾，吳子嘉卻選擇發律師函給林耕仁，如此舉動，只是更加坐實了「董事長開講」為了特定目的在為高虹安「圍事」而已。

徐維遠表示，吳子嘉握有媒體公器，理應利用媒體力量對公眾人物言行嚴格監督，而不是以興訟方式，來箝制同為監督者林耕仁的言論空間，製造寒蟬效應。他強調，若媒體人淪為特定政治人物喉舌，為「假的受邀」圓謊，那對民主政治，才是「真的夭壽」。