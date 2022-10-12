中研院前院長李遠哲多次公開批評總統蔡英文，甚至曾公開呼籲蔡不要競選連任2020總統大位，李遠哲今（12）日接受網路媒體專訪時再度提到，蔡英文執政後並沒有讓台灣社會變得更好，能源政策更是錯誤不斷，兩人日前針對溫室氣體排放交換意見，蔡當面直說「2024年後不是我的事」，讓李遠哲擔憂不已，「蔡總統到最後我還是沒辦法繼續跟她溝通」。

李遠哲在2000年總統大選時曾公開發表一篇文章〈向上提升或向下沉淪〉，被認為是當時壓垮國民黨政權的最後一根稻草。他今日中午接受專訪時便以此為題，談到2000年迄今已過22個年頭，民進黨兩度執政，所看到的是整個社會向下沉淪，「力道很大，得到政權後就開始腐化，比過去更壞快」，讓他非常失望。

至於國民黨始終被認為在野監督力量不足，李遠哲說，執政黨不理想的地方，唯有靠監督才能改進，在野黨甚至能以此重新獲得政權，但國民黨這部分確實沒有做好，「在野非常久了」。

李遠哲也在訪問被問到如何看待特赦前總統陳水扁及國務機要費除罪化，他說，過去曾到總統府告誡陳水扁，與夫人吳淑珍皆不能涉及任何不法金流與投資。在陳水扁二度執政時，很多人對扁政府很失望，當時他人在法國，便寫信給陳水扁，告知要「知所進退」。

延伸對扁政府的失望的討論，李遠哲將話題主軸回到蔡政府，直言蔡總統上任以來，台灣社會沒有變得更好。

李遠哲說，他之前代表中研院參加國際科學理事會，並受推選為理事長，之後他便以溫室氣體排放的議題找蔡英文討論，蔡當面回他「2024年後不是我的事」，讓他感到非常失望，「這是不對的」，能源政策十分重要，一定得長遠規畫。

蔡政府高喊「2025年非核家園」口號，主持人說，但現在台灣使用天然氣占比5成 、再生能源2成，認為執政團隊的能源目標根本達不到，「政治人物沒有真正醒過來」。李遠哲說，二氧化碳不能等到2025年才淨排放，「蔡總統到最後我是沒辦法繼續跟他溝通的」。

主持人也問到副總統賴清德的未來發展，李遠哲說，賴當前的問題是不能強出頭，凡事都很謹慎，「怕踩到上面的腳」。