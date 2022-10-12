台灣國際五金工具博覽會在台中揭開序幕，立法院副院長蔡其昌特別代表立法院長出席，並給廠商鼓勵。（馮惠宜攝）

搶攻全球疫後商機，國際開放前夕，台灣國際五金工具博覽會在台中登場，立法院副院長蔡其昌代表立法院出席，致詞時，他強調，全球最強供應鏈在台灣，台積電是護國神山，手工具業是護國群山，台灣有事全球有事，台灣全球供應鏈愈強大，我們的經濟發展跟世界就連在一起。

國境開啟，首場大型國際商展由台灣國際五金工具博覽會揭開序幕，有近三百家業者參與，其中更安排近百家國際業者來台觀展；開幕儀式由行政院副院長沈榮津、台中市副市長令狐榮達、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、工業局副局長楊志清、金屬中心以及多個產業公會代表出席，宣示台灣產業正式迎接國際買主，搶攻全球疫後商機。

蔡其昌致詞時表示，全球最強的供應鏈在台灣，台灣是手工具王國，國慶日來台的日本代表團說，台灣有事、日本有事，這句話講得對，但範圍不只日本，台灣有事、全世界有事。

蔡其昌說，台積電叫護國神山，台灣的手工具叫護國群山，最強的供應鏈在台灣，台灣有事，全球供應鏈就產生問題，台灣不只半島體還有手工具業，我們在全球供應鏈愈強大，愈不能分割，我們的經濟發展跟世界就連在一起，台灣除了民主之外，經濟實力、產業實力，也讓台灣的安全跟全球連在一起。他代表立法院謝謝所有的手工具業者，因為你們的努力讓台灣在全球供應鏈上扮擯如此重要的角色。

手工具公會表示，政府國際開放政策宣布後，已安排近百家國際業者來台觀展，同時提供觀展、訪廠、訂單洽詢的一站式採購服務，獲得國際業者肯定。為滿足無法來台的業者，大會同時攜手外貿協會連結外館進行全球宣傳，邀請英、美及義大利等18國買主，安排逾百場線上洽談會，精準橋接國際訂單。