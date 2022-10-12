「金廈大橋建設促進會」籌備會成立後，除了積極廣召會員，並將爭取海內外金門鄉親熱心參與及認同，群策群力積極推建這座金門鄉親心中的「夢想之橋」(圖／民眾提供)

日前台北市長柯文哲造訪金門時提出倡建的「金廈大橋」議題曾引起軒然大波，各方意見分歧，而金門地區民眾卻普遍樂觀其成。對此，由民間力量籌組的「金門縣金廈大橋建設推動促進會」已獲金門縣政府准予設立，並於昨(11)日晚上召開發起人暨第一次籌備會議，推選出9位籌備委員，由陳滄江當選籌備會主任委員，隨即積極展開召募會員作業。

「金門縣金廈大橋建設推動促進會」是由前縣議員陳滄江發起，今年6月30日向金門縣政府申請籌設；9月22日縣府函復准予設立。昨晚召開的第一次籌備會議推選出的9位籌備委員包括：陳滄江、陳松泉、王振利、翁炳信、林茂林、吳增允、黃景麗、洪麗雯及蔡建偉。

籌備會主任委員陳滄江表示，金門與廈門有著極深的歷史依存及地理緊鄰關係，金門的百年發展免不了與廈門的互補共榮，相信絕多數金門人對興建金廈大橋都樂觀其成。參考過去30年來，從兩岸直航、開放老兵返鄉探親、兩岸小三通，金廈通水的經驗，目前兩岸嚴峻的政治氛圍，也可能因時空背景不同而改變，現在發起成立「金廈大橋建設促進會」的民間的組織，也希望多少能緩解兩岸關係，並促成金廈共榮發展，有其歷史任務及意義。

金廈大橋建設推動促進會章程草案明定，該會主要任務為：

一、推動興建金廈大橋建設，評估金廈中運量捷運系統連結大陸以及歐亞大陸交通系統之可能性。

二、以建設金廈大橋及中運量捷運系統，來改善兩岸關係，繁榮兩岸發展及地方建設。

三，結合產官學界及旅外僑界與金門同鄉會，不定期召開公聽會，彙集共識擬具推促興建金廈大橋之說帖，向國會及中央行政部會進行促成行動。

「金廈大橋建設促進會」籌備會成立後，除了積極廣召會員，爭取海內外金門鄉親熱心參與及認同，也將廣徵學者專家意見，並延攬海外僑界、旅外金門同鄉會參與，擬具金廈大橋建設說帖，拜會兩岸相關主管單位與國會等團體，彙集各界共識，群策群力積極推建這座金門鄉親心中的「夢想之橋」。