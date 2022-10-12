檢察官複訊後諭令丘沁偉8萬交保。（翻攝畫面）

馬來西亞籍歌手丘沁偉，11日與陳姓友人相約開毒趴，遭前議員楊實秋的兒子楊澤祖檢舉，警方在延平北路一間汽車旅館內，查獲丘持有安非他命，並發現丘男遭北檢等單位通緝在案，訊後依違反毒品危害防制條例等罪，移送士林地檢署複訊，檢察官諭令8萬交保。

31歲丘男因施用毒品遭警方逮捕多次，每次裝瘋、尖叫，甚至在地上打滾拒絕上銬，但因案件仍在法院審理，移民署並未立即驅逐出境，處分交保代替收容，但他卻不待在住處，仍在網路上約「同好」上摩鐵，11日下午1時許，與陳男一起施用毒品。

陳男轉而通知楊澤祖，並由楊通知警方，警方獲報後，立即進入汽車旅館，由陳男打開房門，丘男嚇得躲在廁所，直到派出所所長進入，還躺在地上大喊「救命」，不願配合警方。

警方在現場查獲不到1公克的安非他命，在場陳男指控他剛剛吸食，警方調查丘男因詐欺、妨害名譽、違反個人資料保護法遭通緝，警方將人帶回警局偵訊，深夜邱男聲稱警方違法逮捕，聲請提審，法官裁定駁回，警方又帶回丘繼續偵辦，檢察官複訊後諭令8萬交保。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！