依法徵才不能限制性別，但一名男網友表示，最近去應徵牙助，卻因為不是女生被打槍，讓他很傻眼，貼文引起網友討論，不少人直呼「徵才不能限制性別！」對此，一名牙醫師透露，牙醫看診多需要在患者胸前放布巾，為避免意外觸碰到女患者的胸部惹議，因此大多都會選擇聘請女牙助。

一名男網友日前在Dcard上分享說，最近在臉書上滑到「牙醫助理」的工作職缺，私訊對方應徵，結果對方劈頭就直接問原PO是不是女生，得到否定的回答以後，立刻就婉拒他的應徵，而這樣的結果，也讓男網友質疑這是否構成性別歧視。

貼文引起網友討論，「法律規定不能直接在徵才資訊上指定性別，結果很多公司都暗的來」、「這應該違反性別平等法了吧？」另也有網友坦言比較偏好女牙助，可能就視覺上享受，也比較不會因為看牙齒緊張。「牙助是女生的話，我會比較想進去看，如果是男生，我會先Pass」、「我也想要香香的牙助，讓看診不會那麼緊張害怕」。

不過，有一位牙助透露，曾問過醫師類似的問題，當時醫師說，看牙齒的時候，大多會需要把布巾放在患者胸前，且進行治療過程中，水可能噴濺出來，須替患者擦拭，因為怕不小心觸碰到女患者胸部惹議，所以一般都會選擇聘用女生當牙助。