看準智慧家電發展趨勢，聯強(2347)近年來引進多個智慧家電新銳品牌，在家電市場異軍突起；其中，掃地機器人品牌科沃斯(ECOVACS)，今年上半年推出頂級DEEBOT X1 OMNI掃拖烘機器人，只要開口呼叫，地板清潔、殺菌、自動清倒灰塵、洗淨並烘乾拖布，一鍵完成，超過三萬元的定價卻超乎預期大熱銷，占品牌銷售比重達60%，市場形成罕見的倒金字塔結構，推升科沃斯在2022上半年攻上全球掃地機市場龍頭寶座，並帶動各大品牌跟進推出頂級機型。適逢周年慶家電促銷旺季，科沃斯帶動的掃地機皇之爭，勢將成為消費者關注焦點。

同時，聯強亦正式引進小米供應鏈的主要製造商智米(Smartmi)，第三季開始在台灣推出多款智慧化家電產品。智米是小米供應鏈的主要製造商，首波強推的空氣清淨機，其產品特色除了保有小米供應鏈高CP值的市場定位，更加入了眾多的智慧功能，除了標榜是全球首批通過德國萊茵過敏關懷認證外，亦內建PM2.5、TVOC有害物質及溫溼度偵測器，同時加入了Google及Apple HomeKit智慧連動功能，為家中建立24小時不中斷空氣品質安全防護網。

傳統的空氣清淨機，缺乏智慧偵測及連網功能，只能依使用者的感覺開啟或關閉；但空氣中有不少有害物質是看不到也聞不出來，許多年幼或年長者使用時，甚至不知道什麼時機應該開啟空氣清淨機；而智米推出的智慧空氣清淨機，能從遠端隨時掌握家中空氣品質，保持家中在最佳的空氣品質狀態，進入秋冬，又是空氣污染的高峰期，更智慧化的空氣清淨產品，及簡約時尚與環境百搭的外型設計，預期將掀起消費者的目光。