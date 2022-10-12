中獎的發票不要隨便拍照上傳網路，南投一名李姓男子（21歲）日前發現國稅局APP「統一發票兌獎」掃描兌獎之漏洞，便心生歹念，上網搜尋他人的中獎發票照片後，盜領對方的獎金，三天內盜領了9千3百元，直到中獎民眾察覺後向國稅局投訴，事件才曝光，李男被依詐欺罪嫌判拘役30天，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，李男利用手機程式平台下載財政部國稅局發布之APP「統一發票兌獎」應用程式，透過翻拍電子發票QR CODE後，該APP會自動兌獎，中獎金額則自動轉入綁定之個人金融帳戶內，不需將實體發票持往兌獎窗口進行兌獎，李男發現此漏洞後，便心生歹念。

李男在去年8月6日晚間9時許，先是透過網路搜尋「發票中獎」等關鍵字，發現有網友公開分享了自己的中獎發票，且並未將發票上的QR code處打馬或遮蔽，便立刻用APP掃描兌獎，成功兌獎，得手1000元獎金。

日後兩天，李男便展開了他的盜領模式，一天之內就盜領了5100元，連續三天共盜領26張中獎發票，得手金額9300元。事後實際中獎民眾持紙本電子發票前往兌獎時才發現發票已遭他人兌獎，便向財政部國稅局投訴，事件才曝光。

國稅局在蒐集所有證據後，將李男函送南投地檢署偵辦，因其行為觸犯詐欺取財罪嫌，檢方因此將他提起公訴。法官認為李男不思循正當途徑獲取財物，竟利用兌獎系統辨識漏洞，而犯詐欺之行，除侵害真正中獎人之權利外，亦紊亂財政部電子發票整合平台統一發票兌獎系統，所為實不可取，考量李男坦承犯罪，並且已將詐得的獎金繳回給財政部賦稅署，依犯詐欺取財罪，判處拘役30日，得易科罰3萬元。