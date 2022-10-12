包皮發炎可能不只是發炎，而是血糖過高所致。醫師表示，近來發現門診出現數名30多歲病患，原本因包皮發炎求診，經割除包皮手術後，為釐清病因，驗血糖才發現，病患血糖值已達糖尿病門檻，原來患者長期飲食高油、高脂，導致肢體末稍如包皮發炎，若不及早治療血糖過高問題，未來還會持續出現各類皮膚發炎或潰爛問題。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩表示，近來有遇到年輕病患因包皮發炎就診，原本病患以為只要消炎或進行包皮手術即可，未料其實病因並非只是單純包皮發炎，而是因血糖高，尿液也含糖分，細菌因有糖分作為繁殖養分，導致肢體末端容易發炎，發生在泌尿道末端就是包皮發炎，「即使割除包皮，未來也會出現皮膚傷口難治癒、常出現發炎紅腫的症狀，高血糖是眾多症狀的根源。」

戴定恩表示，近期有數名30多歲的男性求診，原本只是因包皮發炎求診，給予消炎藥膏若仍未治癒，一般診所進行包皮割除手術就完成治療，但現在會多驗血糖值，常發現病患的糖化血色素高達12%，遠高於糖尿病定義的6.5%，顯示已是糖尿病患者，卻不自知。

戴定恩表示，若是糖尿病患者，即使此次割除包皮讓包皮不再發炎，因血糖濃度過高，患者未來仍會出現皮膚潰爛、發炎難治癒的問題，「所以，仍要病患積極治療糖尿病問題。」他提醒，此類年輕病患平常喜吃熱炒、喝手搖飲，油炸食物是日常主食，體型都偏胖，飲食高油、高鹽、高糖下，除了糖尿病上身外，也常合併有高血壓、高血脂，加上高血糖，已是三高高危險族群。