夏語心這次則在三立8點檔《一家團圓》演出要角，飾演江宏恩的外遇對象「雪莉」，夏語心將「惡女小三」一角詮釋得淋漓盡致，身材火辣的她也不吝嗇展現好身材。近日夏語心到巴黎旅遊，旅遊期間也曬出美照，近日更是曬出絕美辣照，不但美景與服裝意外的搭配，夏語心也喊，「開衩開到最高」。

近日夏語心到巴黎旅遊，她大方與紛絲分享自己的美照，照片中夏語心穿上裸膚色的長洋裝，一個轉身背部全裸，轉至正面深Ｖ到肚臍，大方露出渾圓的上圍線條，看起來非常養眼，搭配著背後的巴黎建築美景，這一組照片也得到1萬個讚，好友和眾多網友也在留言區驚呼，「太美、太辣了！」夏語心也爽快回應，「開衩開到最高」。

先前夏語心接受專訪分享拍戲心情，自己在《一家團圓》中出演雪莉這角色就是名副其實的「一孕笨3年」，還以為自己很厲害，連在演的時候自己都覺得雪莉超無腦，難怪觀眾會說她很可愛，原因就是夠笨。她表示進入8點檔拍戲是段超震撼的過程，一度還想要辭演，沒想到最後也演出興趣，不管多大的災難戲都不怕，現在也許願能繼續挑戰8點檔。