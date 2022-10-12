隨著資通訊科技蓬勃發展，近年詐騙集團藉由網路電話及通訊軟體等網路資訊工具來隱匿身分，以跨國通訊方式逃避國內警方查緝。警方統計，去年疫情期間詐欺案件發生數前5名，依序為假網路拍賣(購物)(含一般購物詐欺)5623件、投資詐欺4896件、解除分期付款詐欺(ATM)4328件、猜猜我是誰 1758件及假愛情交友1174件；其中，以「投資詐欺」增加7成最多、「解除分期付款詐欺(ATM)」增加4成次之，「假愛情交友」增加1成第三。

刑事局特別公布國內5大詐欺手法，提醒民眾注意。相關詐騙手法概述如下：

(一)假網路拍賣(購物)(含一般購物詐欺)

犯嫌盜用優質賣場帳號或另開設假賣場，在拍賣網站上誆稱削價販售即時、高價優惠商品，並要求以通訊軟體私下交易躲避網路賣場認證機制，待被害人匯款無出貨，或收到與照片不符商品後方知受騙。

(二)投資詐欺

1、「拉入」階段

透過電話、社群網站或通訊軟體散播「低門檻高獲利」、「飆股明牌」等廣告訊息（如投資股票、基金、期貨、外匯、虛擬貨幣……），吸引民眾加入特定理財群組。

2、「洗腦」階段

理財群組內均會有理財老師或投資助理，並配合佈置在群組內眾多暗樁，逐日貼出對帳單、高額獲利等方式，吹捧理財老師明牌很準，虛擬貨幣前景無限等語，誘使被害人加入架設之假投資平台或博奕網站。

3、「收割」階段

被害人一開始在網站投資或下注時，對帳單上都會顯示獲利，部分甚至實際出金供被害人提領，等到被害人確信非詐騙網站，網站客服人員即鼓吹被害人持續加碼或貸款押重金，待被害人投入大量現金後欲出金時，客服人員即以各種理由拖延、需額外繳交交易稅金、甚至關閉網站等方式，被害人始知遭詐。

(三)解除分期付款詐欺(ATM)

犯嫌竊取民眾網購交易個資明細後，即假冒網購客服人員，致電消費者謊稱交易因作業疏失導致設定數期重複扣款，再假冒金融機構客服人員，以「解除設定」為由，要求消費者前往ATM自動提款機解除分期付款設定，藉此誆騙匯款。

(四)猜猜我是誰

犯嫌以亂槍打鳥方式、或取得外洩個資，撥打電話給民眾，再以裝熟語氣讓當事人陷於錯誤，「聽聲辨人」誤以為是自己親友，歹徒再打蛇隨棍上，以親友名義向被害人要求匯款、借錢得逞。

(五)假愛情交友

透過社群網站、通訊軟體或交友網站，犯嫌以盜用照片(歐巴、美女等圖片)進行網路交友，並於短時間內積極聯繫被害人製造雙方交往情境致當事人陷於錯誤，再以共同籌備結婚基金、海關貨品卡關、介紹博奕投資網站等名義行騙。