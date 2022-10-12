北屯區舊社里舉辦流感疫苗注射，實施注射的地點，竟然選在國民黨籍里長參選人蘇振輝的「競選總部」，遭到抨擊。（莊競程提供／馮惠宜台中傳真）

北屯區舊社里舉辦流感疫苗注射，實施注射的地點，竟然選在國民黨籍里長參選人蘇振輝的「競選總部」，遭到抨擊，市府立即公告更改地點。（莊競程提供／馮惠宜台中傳真）

北屯區舊社里舉辦流感疫苗注射，實施注射的地點，竟然選在國民黨籍里長參選人蘇振輝的「競選總部」，遭民進黨市議員曾朝榮抨擊；對此，市府從善如流，立即公告更改地點，衛生局強調為保障長者接種流感疫苗權益，已另尋附近場地開設接種站，並於網站上公告變更地點，引導長者前往接種。

曾朝榮表示，10月12日，他接獲北屯區舊社里長參選人謝秉憲陳情，指接到多位長輩里民的反應，北屯區舊社里舉辦流感疫苗注射，實施注射的地點，公然選在國民黨籍里長參選人蘇振輝的『競選總部』，引起外界譁然。

謝秉憲指出，舊社里民陸續接到111年免費流感疫苗接種通知單，但注射地點卻在長富街267號，也就是競選連任的蘇振輝競選總部，參選人已完成登記，競選活動已經正式啟動，國民黨主政的市長盧秀燕怎麼可以放任如此行政不中立的事件發生，因此向曾朝榮議員反映，要求向盧市府提出嚴正抗議。

立委莊競程也質疑，盧秀燕的行政中立是她說了算嗎？這是什麼市政府啊！

台中市政府衛生局表示，各區衛生所每年均會結合里辦公處開設社區接種站，透過里長發放通知單以利長者就近接種，提升長者流感疫苗接種方便性和保護力；今年度社區接種場次已於9月份陸續排定228站，此場次衛生所經接獲通知該地點已成立里長競選總部，為公共利益並保障長者接種流感疫苗權益，已另尋附近場地開設接種站，並於網站上公告變更地點，引導長者前往接種。