校園防疫新制明實施，學生在自主防疫期間如無症狀，且有兩日內快篩陰性，可到校上課。校長表示，如果老師和學生大規模感染，仍會採取停課3天因應；家長表示，防疫新制是在逼每個學生打滿3劑疫苗，但有些學生無法打，政府仍應該照顧這群學生的學習。

校園防疫新制將實施，學生在自主防疫期間，如有症狀，不到校（班）上課；自主防疫期間如無症狀，且有兩日內快篩陰性結果，可到校（班）上課、上班；居家隔離期間，不到校（班）上課、上班。

教育部舉例，假如10月13日有發生同住家人確診或同寢室室友確診時，如無症狀，10月14日到校(班)上課，需有10月13日或14日快篩陰性檢驗結果。

至於境外生入境則免除居家檢疫，改進行7天自主防疫，也就是採用「0＋7」防疫措施。境外生入境後的自主防疫地點，以符合1人1室（獨立衛浴條件之自宅或租屋處所或親友住所或旅館為原則，也可入住學校宿舍；如入住學校宿舍，原則上要1人1室（獨立衛浴），但同日入境的同校境外生得多人同住一室。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小長張信務表示，因為防疫規定逐漸放鬆，9月開學以來，學生及老師確診人數都很多，不過大家慢慢習慣與病毒共存，除非是確診者，一般學生請假的狀況已大幅減少。

明天起更寬鬆的防疫規定要實施，張信務說，學校會建議在自主防疫期間的學生，若快篩陰性、但有症狀者，還是在家不要到校，以免造成校園疫情擴大。

「太多老師確診，會造成排課困難。」張信務表示，小型學校只要有2、3個老師確診，排課就會有問題，通常會安排其他老師幫忙，甚至請確診、但輕症的老師繼續在家裡透過線上教課，以免影響學生學習進度。如果同一所學校有大規模的學生及老師感染，依規定也可停課3天因應。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，明天起實施的防疫新制，是在要逼學生趕快打滿三劑，否則學習會受影響。但實務上，有些人因為個人因素不能打疫苗，而目前他們也不想被感染，這個族群會持續請假不到校，他們的學習將受影響。教育主管部門應該為這群學生著想，看如何補救教學。

清大全球長嚴大任說，依規定學生若在開學6周內未註冊，就要辦休學。現在是10月中旬，大學開學快6周了，境外生也幾乎都入境了，因此13日開始實施的境外生入境「0＋7」防疫新制，對本學期影響不大。

不過嚴大任進一步指出，若境外生入境防疫新制「0＋7」持續到明年，那大學會很頭痛，因為自主防疫地點側重在1人1室（獨立衛浴）條件，學校宿舍幾乎都不合規定，必須安排他們住在校外，在這種狀況下，學校要多費心思。他希望年底或明年初國內的防疫規定能再放寬或甚至解除，大學就不用再為境外生入境的問題而煩惱。