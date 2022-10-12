康是美引進網路好評的「寶多福機能飼料」、「汪喵星球」、「怪獸部落」、「毛起來」、「蹦蹦跳」，網購加上實體通路超過千件商品，提供家中成員和毛寶貝多樣的選擇。（康是美提供）

近年來獨處時間變多，現代人養寵物陪伴的趨勢持續成長，全台已有超過250萬隻毛小孩，領導藥妝通路-康是美也瞄準了這波萌寵商機，導入超過35個寵物品牌，精選多款優質寵物食品、寵物保健、玩具零食及美容用品，此次踏入寵物界，康是美以最高專業規格，用心呵護消費者的毛家人，服務人員均接受寵物知識培訓，更推出寵物友善的貼心服務，除店內備有寵物專車，門市的藥師也提供專業諮詢，以豐富的寵物商品、專業服務，整合康是美藥妝、藥局累積的品牌經驗，打造社區型的生活百貨。

康是美近年致力於發展「生活的店」，除了藥妝保養、保健、香水香氛、棉織商品，隨著康是美藥局發展，更擴大成人照護、處方箋領藥服務，店內有專業藥師，從預防保健到用藥說明，提供消費者最安心實在的諮詢，針對寵物也推出一系列精選商品，運用在地食材營養調配的零食罐頭、美容用品、犬貓玩具、外出及日常用品，同步引進網路好評的「寶多福機能飼料」、「汪喵星球」、「怪獸部落」、「毛起來」、「蹦蹦跳」，網購加上實體通路超過千件商品，提供家中成員和毛小孩多樣的選擇。

康是美不僅為消費者的健康把關，也關心毛家人，此次一大亮點的寵物保健商品，如「軟便剋星」改善犬貓常見症狀，讓腸道快速穩定；寵物專用的葉黃素、護眼錠、益生菌、魚油EPA＋DHA，及卵磷脂骨關節配方的保健品、預防心絲蟲、跳蚤等疾病的產品，也都能在康是美輕鬆購足，另有毛小孩專用的清潔洗沐用品，韓國頂級 「HYPONIC」 寵物沙龍洗毛精，泡沫綿密洗淨兼潤絲，以及高保濕、抑制掉毛等多款機能性洗毛劑，讓消費者可以針對家中的毛小孩，選購最適合的寵物保健與清潔產品。

康是美不僅商品豐富用心，服務也面面俱到，專業藥師提供寵物相關備品諮詢，門市人員定期進行寵物商品知識培訓，店內更備有寵物專車，使用後皆會進行全方位消毒，寵物友善的貼心服務，就是要讓消費者跟毛小孩逛得安心、買的放心。康是美藥局 文青店於桃園龜山區10／8(六)盛大開幕，首間實體門市導入寵物專區，寵物系列商品現正推出眾多優惠，康是美網購同步熱銷，與飼主們一起寵愛毛小孩，呵護每個毛爸媽的心肝寶貝，歡迎消費者到康是美感受多元的購物體驗。