豐原太平洋百貨6F運動休閒同步規畫跨樓層「森采飛揚」藝術聯展。（陳淑娥攝）

豐原太平洋百貨3F設計時裝同步規畫跨樓層「森采飛揚」藝術聯展。（陳淑娥攝）

逛百貨公司也能看畫展！豐原太平洋百貨與在地在地的藏山101藝廊合作打造VIP CLUB，首波展出國際金獎藝術家—陳炳臣得獎原畫作，兩場VIP獨享尊榮品藝茶會更是秒殺。此外，3F設計時裝、6F運動休閒同步規畫跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，歡迎民眾在血拼之餘，也能來場藝術饗宴。

各地百貨週年慶陸續開跑，在多重豪禮挹注下，豐原太平洋百貨31周年慶第一波首開紅盤業績成長2成，迎戰周年慶第二波強檔，藝術行銷鎖定VIP會員再發功。

豐原太平洋9樓VIP CLUB提供員工手作-精選食材、低糖、低脂下午茶糕點，一直以來最受顧客好評，此次跨足藝術行銷，與在地藏山101藝廊長期合作，首波進駐就邀請到話題十足國際金獎藝術家—陳炳臣得獎原畫作展出，同時由資深茶藝老師李采渝舉辦兩場VIP獨享尊榮品藝茶會。

豐原太平洋董事長連錦表示，有鄉親的支持，才有深耕31周年的太平洋百貨，而會員經營更是企業永續的關鍵；為了表達誠摯感謝，公司不斷創新，打造既時尚又有溫度的會員服務場域，這次跨足藝術行銷，大家可盡情購物、品茗、玩陶、賞名畫、喫茶趣，讓豐原太平洋百貨成為打造美好生活的溫暖推手。

除了9樓VIP CLUB外，即日起至10月31日止，3F設計時裝、6F運動休閒規畫跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，引進藝術家梁平正、許文龍、王元德、江心靜、吳金維、施繼堯、陳金旺、鄭順仁等藝術精品展示，讓貴賓們優雅購物之餘，能近距離欣賞藝術之美，更可將喜愛作品購買回家。

太平洋百貨指出，10月15日、16日兩場VIP獨享尊榮品藝茶會，將讓VIP置身於金獎畫作之間，在茶藝老師引導下，享受用名家陶杯品茗五感樂趣，目前已額滿。

此外，10月13日起到10月23日第二波周年慶，除了超級好康「滿千送百」-於全館1至7樓加9樓指定櫃位消費累計滿5000就送500外，另還有大家最愛精選卡友禮，單筆消費滿3000即贈頂級奧利塔葵花油、和17大銀行刷卡滿額回饋。