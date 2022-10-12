自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國與西方大量軍援烏克蘭，不過最大問題是，基輔也需要更多烏軍受訓使用的俄式武器，不過這類武器的全球庫存量相當低。美媒指出，美國與西方在全球各地搜尋武器，有成功，也有失敗，目前冀望地中海島國賽普勒斯（Cyprus）願意軍援烏克蘭。

俄羅斯轟炸烏克蘭，西方面臨繼續支持烏克蘭的壓力。

俄羅斯10日轟炸烏克蘭民間設施，讓美國及北大西洋公約組織（NATO）承諾會軍援更多武器及彈藥，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）更表示，會一直支持烏克蘭對抗俄羅斯。

不過《紐約時報》（New York Times）報導，在這些西方的保證下還有一個問題，就是基輔也需要更多烏克蘭軍隊會使用的俄式武器，不過這類武器的全球庫存量相當低。

為了尋找武器，美國及盟友搜遍全球，尋找願意軍援的夥伴，他們在芬蘭、南韓都成功了，芬蘭正提供部分與AK-47攻擊步槍相容的蘇聯式彈藥及槍枝，南韓支援防彈背心、頭盔、醫療設備等。

烏克蘭的蘇聯製武器。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期更訪問一些表態支持烏克蘭、但仍不願意提供協助的國家，包括柬埔寨、剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，DRC）、盧安達、墨西哥、哥倫比亞、秘魯等。

根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）統計，截至11日，軍援烏克蘭的前三大夥伴依序為美國、英國及歐盟，波蘭列第四，不過波蘭不能在讓自己的國防承受風險的狀況下撥出庫存中的蘇聯式武器，波蘭國防部官員表示，希望看到其他國家有所行動。

烏克蘭部隊使用蘇聯製武器。圖為烏軍站在蘇聯製戰車T-64上。（圖／美聯社）

美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）7月公布烏克蘭可能獲得更多武器的藍圖報告，統整出23個非北約國家共有6300件後蘇聯、俄羅斯標準的武器系統及彈藥，當中賽普勒斯成為最有可能的供應者。

共同撰寫這份報告的「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）軍事專家鮑曼（Bradley Bowman）指出，賽普勒斯擁有俄製火箭發射器、地對空飛彈、直升機、戰車、裝甲車，是烏克蘭支撐反攻攻勢所需的系統。

美國10月1日起正式解除了35年來對賽普勒斯的武器禁運。1974年賽普勒斯一分為二，南部為希臘裔為主的賽普勒斯共和國，北部為北賽普勒斯，人口主要為土耳其裔，目前僅受到土耳其承認。土耳其與希臘都是北約成員國，為了緩解衝突，美國在35年前對賽普勒斯實施武器禁運，當時賽普勒斯轉向蘇聯、以及後來的俄羅斯進口武器，因此目前賽普勒斯至少還有10座俄羅斯山毛櫸（BUK）或TOR防空飛彈系統。

圖為俄羅斯山毛櫸（BUK）防空飛彈系統。（資料照／shutterstock）

如今賽普勒斯政府表示希望有新的、更好的替代武器，不過此舉可能會惹毛土耳其，引發這個區域的軍備競賽。華府解除普勒斯的武器禁運，讓賽國能夠購買美國武器，一名匿名美國官員稱，現在賽普勒斯是軍援烏克蘭的「可能選項」。

賽普勒斯政府發言人佩雷卡諾斯（Marios Pelekanos）表示，如果能被其他有「同等威力、能力的軍事設備取代」，賽普勒斯會「準備好考慮」轉移部分武器及彈藥給烏克蘭。

不過在美國解除武器禁運的同時，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也表示，會強化在北賽普勒斯的部隊。

雖然賽普勒斯官員稱，美國解除禁運是賽國加強與北約關係的重要一步，但這不代表賽國已準備好將俄羅斯武器送給烏克蘭。佩雷卡諾斯說：「有鑑於土耳其佔領部隊每日構成的嚴重安全威脅，賽普勒斯目前的安全架構應該維持不變。」