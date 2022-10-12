新冠肺炎疫情自2020年初釀成全球大流行，全球旅遊疫情建議維持第三級：警告（Warning），相隔936天終於解封，中央流行疫情指揮中心今宣布，明天（13）零時起全球旅遊疫情建議降為第二級：警示（Alert），提醒民眾出國應採取加強防護，不再建議「避免出國旅遊」。

旅遊疫情建議等級設立目的，係為提供國人出國前注意旅遊目的國家疫情狀況及個人防護準備之參考。指揮中心自2020年3月21日零時起，將全球旅遊疫情建議升至第三級（警告Warning），提醒民眾應避免所有非必要旅遊。

指揮中心發言人莊人祥指出，目前雖然國際疫情仍在，各國因檢測量縮減，致病例數可能低估，傳播力較強之BA.5變異株仍為全球主流株，且持續出現新變異株，預期全球疫情仍持續；但現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，對健康風險衝擊相對為輕，因此全面（不分國家）調降新冠肺炎旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert）。

莊人祥提醒，國人於預計出國日14天前應完整接種疫苗，前往當地應落實手部衛生、咳嗽禮節及配戴口罩等個人防護措施，並避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，以維護個人健康。

指揮中心再次呼籲，隨著邊境穩健開放，民眾逐步回歸常態生活，出國前先諮詢旅遊醫學門診，抵臺前14天，如出現發燒、腹瀉、出疹、咳嗽等疑似傳染病症狀，請於入境時主動告知疾管署檢疫人員，以即時獲得適切的評估及照護處置。入境後務必遵守各項防疫措施，自主防疫期間應配合COVID-19相關防疫指引所訂規範，於返國後如出現不適，則應儘速就醫，並於就醫時主動告知醫師近期旅遊史，以利醫師診斷。