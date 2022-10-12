全國地政盃去年受疫情影響停辦，睽違1年後，今年地政盃首度移師竹市，12、13日於新竹市立體育館盛大登場。今年共有57隊、約2500位地政菁英齊聚參與6大賽事，並由內政部次長吳堂安、代理市長陳章賢擔任大會主席，兩人也為羽球賽開球，揭開活動序幕。

第39屆地政盃活動原訂去年舉辦，但受疫情影響停辦，今年與內政部合作舉辦，為全國地政盃自1980年開辦以來首度由新竹市承辦，本屆共吸引57隊全國各縣市地政界菁英，近2500位選手參加。

地政盃12日的開幕典禮上，由KGB街舞團及中華大學競技啦啦隊帶來活力表演，激勵在場選手。今年賽事共規畫6大主題，包括桌球、羽球、慢速壘球、籃球、趣味競賽及歌唱比賽，參賽隊伍除中央與各縣市政府地政單位、退休人員及學校外，也有與地政業務關係密切的地政士、估價師、經紀業及租賃服務業等團體，齊聚參與地政界年度盛會。

曾任新竹市政府地政處長的吳堂安「回娘家」感觸特別深，他說中央與地方攜手合作一年一度的地政界盛事，多年來藉由活動的舉辦，更穩固地政同仁情感，也促進地政業務和諧推展，不斷精進地政業務內涵，推展多元化地政服務項目，成果豐碩。

陳章賢說，今年地政盃選在竹市舉辦，也是竹市第1次參與主辦，一走進會場就感受到滿滿的活力，因受疫情關係，讓大家足足等了730天，全國地政夥伴的年度盛事，今年終於強勢回歸。

陳章賢也不忘推薦竹市觀光，他說這次競賽場地包含體育館、清大及左岸壘球場，市府近年透過設計力導入公共建設，提升城市美學，獲得市民讚賞，也推薦參賽者在比賽之餘，到青草湖及南寮漁港波光市集抖熱門景點走走，也千萬不要錯過廟口小吃。