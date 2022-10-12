在這個世代，自由戀愛已成為習以為常的事，有的人因戀愛進展不順而煩惱，這時有些人會選擇到廟裡求籤，只為了滿心期待著愛情到來，結果卻一再失望，《科技紫薇網》運勢專欄指出處女座、天秤座、摩羯座、水瓶座，明明桃花運還不錯，但總是差一步而難以擺脫單身，讓人苦惱。

▍處女座

處女座今年的桃花算是比較多的，在各種場合都能認識不錯的對象，沒有意外的話，應該會有不少機會，可是處女座對待感情較為謹慎和保守，尤其當習慣了自由自在的獨處模式之後，就會越來越難以敞開心房迎接新戀情了，很多人說處女座眼光高，這說法真的很冤枉，即使出現了不錯的人，處女座仍傾向對方主動，就算主動接近，你們也會再三評估，看看兩個人是不是真的合適，這樣漫長的觀察期，等於是活活把戀愛機會扼殺在搖籃裡了。

▍天秤座

天秤座今年身邊有不少優質桃花，但是對於有選擇障礙的天秤座來說，桃花越多，越不容易脫單，因為心中常常為了好幾個對象之中抉擇不定，最後可能一個也留不住，他們常常敗在選擇期太長，桃花盛開時不肯出手，只能在凋謝之後才後悔莫及了。

▍摩羯座

走入人群，展現自己的魅力，並多認識不同的人，桃花便會自然來臨，只不過，摩羯座對戀愛似乎沒那麼渴望，因為他們大部分的時間心力都放在工作或興趣上，摩羯座在忙碌的時候，幾乎都會把戀愛雷達自動斷訊，哪怕桃花訊號強烈也視而不見，而且摩羯座個性非常被動、不坦率，遇到喜歡的人時，明明有七分心動，卻只表現出三分，戀愛的機會常常被自己埋葬。

▍水瓶座

水瓶座天生桃花還不錯，今年人氣依然不減，但要發展成戀人關係就差臨門一腳，因為水瓶座的心常常讓人摸不著頭緒，很容易因為某個瞬間而喜歡上一個人，之後又很快冷卻，遇上了真心喜歡的對象時，其實會稍微收斂自己的性格，主動去接近對方，但是沒過多久就會恢復本性，此時對方會覺得水瓶座變幻莫測，似乎沒有把自己放在心上，因此，戀情就很難繼續發展下去。