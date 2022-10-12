苗栗地檢署指揮警調單位查辦年底9合一選舉違法賄選案，日前獲報竹南鎮聖福里謝姓里長參選人，涉嫌利用兼任當地聖福宮副主委身分，將發放給清寒家庭的物資贈送給里民，涉犯選罷法中的投票行賄票，檢警調11日發動搜索約談，將謝某及父親約談到案，訊後諭令謝氏父子分別以2萬、3萬元交保，另8名受賄里民則予請回。

據悉，苗栗縣內宮廟捐贈物資給弱勢或邊緣的團體、家庭、民眾，每年都不在少數，尤其是年終送暖活動，更是許多弱勢、邊緣家庭重要民生物資來源，宮廟為了增加影響力，往往請來地方政界人士出任宮廟要職，竹南聖福宮案例一出，恐將嚴重影響其它宮廟在今年年底前捐助弱勢民眾的意願，以免惹禍上身。

苗栗檢警調是在日前據報苗栗縣竹南鎮聖福里謝姓里長參選人，涉嫌利用其身兼當地聖福宮副主委的身份，將廟方原來要發放賑濟清寒家庭的物資，贈送聖福里內具有投票權的里民，每份價值約新台幣1500元，認為涉犯選罷法中投票行賄罪。

經苗栗地檢署指揮竹南警分局、苗栗縣調站共同偵辦，向苗栗地院聲請搜索票獲准後，於10月11日發動搜索，並傳喚謝某及父親，以及涉嫌收受賄賂的8位選民到案說明。經檢方訊問釐清案情後，以謝某及父親涉嫌投票行賄罪嫌重大，由檢方諭知各以3萬元、2萬元交保候傳，其餘涉嫌收受賄賂選民則請回。