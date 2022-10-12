無黨籍桃園市長候選人鄭寶清指出，桃園市升格為直轄市，由鄭文燦擔任市長近8年以來，到底真正負債了多少錢，是很多桃園市民很想了解的政治謎題。鄭寶清今(12)日撰寫「鄭文燦的『暗⿊帝國』如何形成？四部曲 ——『偷天換日』的債留子孫數字遊戲」一文揭秘。

鄭寶清在臉書寫道，桃市府的中央統籌分配稅款與一般性補助款，長年居於六都之末，但在前瞻基礎建設預算中，拿到2346億的補助款，且近8年來，包括區段徵收、重劃區、抵費地、抵價地幾乎快賣光，共賣出360多筆土地、入庫706億，8年來總累積預算超過8000億的情況下，桃市府說到今年8月底，長短期債務只有251億，比前縣長吳志揚遺留債務262億更低。然而，鄭寶清提及，桃園市多位議員把613億基金借款和588億的集中支付專戶調度加進來，認為總計有1452億的負債。

這兩者天差地別的負債數額說法各有其依據，桃市府是以公共債務法來計算負債，桃園市議員則用財政狀況及實際該還的債務去做統計而得出的論證結果。鄭寶清直言，不管是桃市府「偷天換日」玩文字遊戲調整名目，來刻意美化長短期債務數額，還是公共債務法的「基金自償性負債」認定標準有所爭議，產生不同的認定結果，目前桃園市財政實際狀況就是已負債1452億。

鄭寶清認為，這是鄭文燦搬空基金、美化帳面的「五鬼搬運」政治操作手法，想要混淆視聽的政治話術。他說鄭文燦只想讓人看到長短債的數字，而看不到自償性負債與調借款的真實數字，這兩年大量調借，用調借款來打消長短債，掩蓋真實負債成長率相當驚人的政治真相！

針對外界誤以為桃園這幾年要負擔鐵路地下化與捷運興建，而必須面對近1500億財政負擔的負債成長率驚人的結果，鄭寶清說真實情況並非如此。鄭寶清提及，鐵路地下化工程費至今只付4億3600萬，僅占247億的1.7%，剩下98.3%給下任市長扛，綠捷大概工程進度四成多，也至少300多億工程要付款，再加上棕捷今年5月因改成中運量而送交通部審查、等待行政院核定等建設需要花費。按照審計報告預估2021年的計算，鄭寶清說未來桃市府需自籌的5年內建設支出經費就高達1716億，還不包括原物料上漲的營造工程物價指數變動的可能多要付出的經費支出，這與上述近1500億的實質財政負擔根本完全無關，鄭寶清痛批，難道這是鄭文燦市長輕描淡寫說桃園的財政不需要插管急救，就可自欺欺人嗎？

鄭寶清直言，鄭文燦任內重大工程大撒幣、出紕漏、追加預算的「爛建設」情形層出不窮，老百姓的納稅血汗錢被浪費、糟蹋的現象屢見不鮮，而就連真實負債財政負擔的數字都在騙人，還想用政治話術來「瞞天過海」，以藉此營造「施政滿意度」的隱藏真相，「這不是既可怕又可惡的『暗黑帝國』共犯結構？那真的還能說什麼呢？」