台南市政府社會局運用鹽水公有零售市場3樓空間，打造台南第11處親子悠遊館，今天開幕。（張毓翎攝）

鹽水親子悠遊館以森林風營造裝潢。（張毓翎攝）

台南市政府社會局運用鹽水公有零售市場3樓空間，打造台南第11處親子悠遊館，以森林風營造裝潢，目前採預約制，疫情期間一個時段最多可容納12組人，台南市長黃偉哲12日視察參訪，化身「孩子王」發送糖果給在場的小朋友，也預告下一個親子悠遊館將設在七股，歡迎家長帶著家中小寶貝來使用。

為了讓台南未滿4歲兒童及家長擁有兼具遊戲與教育的親子活動空間，南市府自2012年起迄今在新市、安平、佳里、仁德、新營、東區、麻豆、善化、歸仁、南區、鹽水區設置11處親子悠遊館，除了提供托育服務諮詢外，每個館都獨具主題特色，以新設立的鹽水親子悠遊館為例，以植草動物造型營造出森林風格。

黃偉哲說，台南每一個親子悠遊館都有自己的特色，適合爸爸、媽媽帶著孩子一起來，記得上次開箱新營親子悠遊館，距離現在至少有3年時間，今天開箱的鹽水親子悠遊館，是大新營區第2處親子悠遊館，座落在鹽水公有市場3樓，附近居民出入頻繁，家長來市場買菜時，也能帶孩子來親子悠遊館休憩。

社會局說，鹽水親子悠遊館為市府社會局委託台南市繻愛希望教育關懷協會營運，館內規畫的主題區，如0至1歲幼兒爬行區、山坡植草爬行區、幼兒閱讀區、親子拍照區、滑步車區、拍照區等，也鼓勵親子透過參加親子活動或親子講座提升育兒知能，進而增進親子互動關係。