王淨在《關於我和鬼變成家人的那件事》中飾演警花。（金盞花大影業提供）

由締造4.05億票房佳績的《當男人戀愛時》原班製作團隊操刀打造的喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，《緝魂》導演程偉豪執導，許光漢在片中飾演一位衝動辦案的直男警察，在蒐證過程中將地上紅包當證物撿起，意外撿起和林柏宏飾演的同志男鬼的姻緣，互看不爽的一人一鬼被迫合作擺脫窘境；王淨則是飾演想擺脫花瓶標籤的女警，3人在戲中有不少特殊的車戲。

過去擅長操作靈異、懸疑偵探類型電影的導演程偉豪，首次將靈異、偵探元素融合至喜劇電影，對於喜劇的掌握，他自信表示「其實我一直都很想嘗試喜劇，並且持續探索類型！這次在電影中，觀眾將看到台灣喜劇結合飛車動作特效的嶄新技法，也會看見最赤裸的許光漢、恥度全開的柏宏、俗水的王淨，與最幽默的程偉豪」。首次和程偉豪導演合作，許光漢回想起就是掉入了導演的圈套裡，並笑稱「我在電影裡是演一個很衰的鋼鐵直男，其實第一次看到劇本就覺得是很新鮮的喜劇，但對我來說是一個很難的角色，雖然拍攝的每天都在後悔接戲與成就達成的情緒來回，但還是很想突破跟挑戰看看自己的底線在哪裡」。

以《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角的林柏宏，這次演出一位同志男鬼，在捨不得他還沒有結婚就驟然離世的阿嬤，某天腦洞大開的安排下，他被迫和許光漢冥婚，展開一場跨界冒險。林柏宏笑稱這是自己演過最恥度最開卻又孤單的角色，「因為在電影中只有許光漢看得到我，其他演員都只能對我視而不見，像這是我第一次和王淨合作，我和她有很多場重要的車戲，但拍攝時，王淨是整個無視我的狀態，我們好像有對戲又好像沒有合作到。」王淨笑回：「因為設定不能和柏宏有眼神交流不能看到他，所以柏宏明明一直在我身邊晃來晃去，我還是要假裝看不到，回想起來也蠻幽默。」

電影正式定檔明年2月10日情人節檔期上映，搶先於今年金馬影展閉幕片全球首映。